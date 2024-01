Après l'élimination en Coupe de France par Laval, la tension est palpable au FC Nantes. Une première décision aurait été prise pour Jocelyn Gourvennec.

On peut désormais le dire : la saison du FC Nantes se transforme en un véritable cauchemar. Samedi, le club des Bords de l'Erdre a été éliminé dans sa compétiton fétiche ces dernières années, la Coupe de France. C'est le Stade Lavallois, quatrième de Ligue 2 qui en est l'auteur et se qualifie pour les 8èmes de finale. Dans un scénario équilibré, où les deux équipes jouaient souvent les contrattaquants, Malik Tchokounté a délivré les Tango (0-1, 60') d'un subtil coup de tête à la Beaujoire, l'antre du FCN.

Comme souvent à Laval, c'est Thibaut Vargas qui s'est retrouvé à la passe décisive. Son centre bien ajusté a permis aux Mayennais de renouer avec le succès, après un nul à Saint-Étienne (0-0) samedi dernier. « On espère que ça va nous donner un nouvel élan » livre le buteur au micro de BeIN Sports, son équipe restant sur 5 matchs sans victoire en Ligue 2. Du côté du FC Nantes, les réactions ne sont évidemment pas les mêmes. « C’était à nous de mettre beaucoup de mouvements pour trouver la faille, on n’a pas su le faire » a concédé Moussa Sissoko, milieu de terrain des Canaris qui souhaite rapidement passer à autre chose.

Jocelyn Gourvennec aurait toujours la confiance de la direction

S'il y en a un qui doit s'inquiéter pour son poste, c'est bien lui. Jocelyn Gourvennec n'y arrive plus au FC Nantes, concédant là sa cinquième défaite sur les 6 derniers matchs. La seule éclaircie ayant été la qualification en 16èmes de finale de Coupe de France, sur le terrain de Pau (1-4). Cette parenthèse enchantée désormais terminée, l'avenir de l'entraîneur nantais peut légitimement être remis en question.

D'après le groupe pluri-médias Média365, la tendance ne serait pas celle d'un départ pour le moment. Jocelyn Gourvennec aurait toujours l'appui de la direction et notamment de Waldemar Kita, son président. Néanmoins, la situation devient de plus en plus critique. En Ligue 1, le FC Nantes est treizième avec 2 petits points d'avance sur le barragiste lyonnais après 18 journées. Le déplacement à Reims (6ème), dimanche prochain, pourrait condamner le technicien de 51 ans à quitter le club en cas de mauvais résultat.