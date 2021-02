PSG : Gros coup dur, la décision pour Neymar est tombée

Publié le 11 février 2021 à 17:40

C'est désormais officiel, Neymar ne jouera pas le match aller décisif entre le PSG et le FC Barcelone, en 8e finale de la Ligue des Champions. Il a été déclaré forfait suite à la blessure contractée en coupe de France contre le SM Caen, mercredi soir.

Neymar absent 4 semaines et forfait pour le Barça

C'est la grosse tuile pour Neymar et le PSG. Les résultats des tests médicaux ont révélé une blessure qui va l'éloigner du terrain pendant une période de près d'un mois. Dan un communiqué médical officiel, le club de la capitale a donné la mauvaise nouvelle « Neymar été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution », a indiqué le Paris Saint-Germain dans son adresse. Conséquence de cette blessure, le meneur de jeu des Rouge et Bleu ne jouera pas le match aller des 8es de finale de la Champions League contre le Barça, le mardi 16 février au Camp Nou (21h).

Pas de retrouvailles entre le N°10 du PSG et Messi

Neymar ne fera donc pas ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers et son ami Lionel Messi en Catalogne. Il pourrait cependant être rétabli pour la rencontre retour, prévu le 10 mars, au Parc des Princes. Pour rappel, la star du PSG a été touchée lors de deux contacts avec Steeve Yago, en 32es de finale de la coupe de France. Il avait quitté le terrain en se tenant la cuisse gauche. Kylian Mbappé était entré à la place de la star des Parisiens.













Par ALEXIS