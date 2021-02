OM : Une voix forte en faveur du maintien de Nasser Larguet

Publié le 15 février 2021 à 09:30

L'OM est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur et vise en priorité Jorge Sampaoli. Entretemps, Nasser Larguet poursuit l’intérim et assure. Il a même le soutien de certains cadres, dont celui du capitaine marseillais.

L'OM résiste bien aux Girondins à Bordeaux

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur à la place d’André Villas-Boas démissionnaire, l'OM peut compter sur Nasser Larguet pour ramener des points. C’est d’ailleurs ce que le coach intérimaire a réussi à Bordeaux contre les Girondins. Réduits à 9 contre 11 pendant un peu plus d’une demi-heure, les Marseillais ont résisté aux Bordelais au stade Matmut Atlantique, jusqu’au coup de sifflet final. L’équipe de Nasser Larguet est en effet rentrée à Marseille avec le point du nul (0-0) à l'issue de cette 25e journée de Ligue 1. « Malgré les deux expulsions, j'avais foi envers mes joueurs, pour revenir au moins avec le nul. […] C’est le sentiment du devoir accompli par mes joueurs », a savouré le coach. À noter que Leonardo Balerdi (55e) et Dario Benedetto (59e) sont les Olympiens exclus en seconde période, en l’espace de 4 minutes.

Mandanda : « Larguet et son staff font du bon boulot »

À l’issue du match nul, Steve Mandanda s’est prononcé sur le travail de l’entraîneur provisoire de l’Olympique de Marseille et ses collaborateurs. « Nasser Larguet et son staff font du bon boulot », a-t-il apprécié sur Canal+. « Je le connais depuis longtemps, c’est bien ce qu’il fait. On a un groupe qui vit bien. La direction a décidé de prendre son temps pour le coach. On doit faire front, travailler, être patient et accumuler le plus de points possible », a déclaré le capitaine des Phocéens. Même s’il ne le dit pas ouvertement, le portier de l'OM milite pour le maintien du technicien de 62 ans à la tête de l’encadrement technique du club. Pour rappel, Steve Mandanda et ses coéquipiers sont 9es avec 34 points. Quant au bilan de Larguet, il est d’une victoire en coupe de France, de 2 matchs nuls et d'une défaite en Ligue 1.













Par ALEXIS