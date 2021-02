Duel Messi-Cristiano : Rummenigge a choisi son camp

Publié le 16 février 2021 à 20:20

Ancienne gloire du football, Karl-Heinz Rummenigge enchaîne les sorties médiatiques ces derniers temps. Alors qu'il a donné son avis sur la direction que prend le Bayern, les recrues souhaitées par le club bavarois ou encore le football d'aujourd'hui, voilà que le double Ballon d'Or s'est exprimé sur le duel Cristiano Ronaldo-Lionel Messi.

Rummenigge est choqué du salaire de Messi

La retraite a du bon. Surtout lorsque vous être un retraité comme Karl-Heinz Rummenigge qui n'a plus rien à prouver dans le milieu du football. Avec un long palmarès, l'ancien attaquant de 65 ans joue désormais un rôle important dans la direction sportive du Bayern Munich, où il dispose d'une voix qui compte. Interrogé par le média italien Corriere della Sera, l'ancien buteur de l'Inter Milan est revenu sur de nombreuses polémiques qui entourent le football moderne et a notamment donné son avis sur la polémique entourant le salaire de Lionel Messi au FC Barcelone. Pour lui, le club catalan réalise une folie : "Ma réaction en l'apprenant ? J'ai ri ... Je ne peux que féliciter Messi d'avoir signé un contrat aussi faramineux. Ensuite, au cours des dix dernières années, nous nous sommes tous trompés, car nous avons dépensé de plus en plus en faveur des joueurs et des agents. La pandémie a montré que nous devons reculer et revenir à un modèle plus rationnel. J'espère que c'est possible, mais ce ne sera pas facile. "

Rummenigge voue une grande admiration à Cristiano Ronaldo

Si le natif de Lippstadt n'est pas forcément fan de la gestion du cas Messi à Barcelone, il l'est en revanche sur celle de Cristiano Ronaldo à la Juventus. De plus, Rummenigge avoue être un fervent admirateur du buteur portugais : " Quand la Juve a acheté Ronaldo, j'étais curieux de voir comment cela allait se passer. Et ça marche très bien ! Il y a quelques mois j'étais à Turin pour une réunion, Agnelli m'a montré le nouveau centre sportif de la Juve et il y avait Ronaldo dans le vestiaire qui était torse nu : je n'avais jamais vu un tel corps, cela m'a donné l'impression qu'il est à 100% et qu'il peut continuer au haut très niveau pendant plusieurs années." Des déclarations qui comptent presque comme une voix supplémentaire en faveur de CR7 dans le duel à distance face à l'autre mastodonte, Lionel Messi.













Par Chemssdine