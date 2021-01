Bayern Munich Mercato : Le club fait le forcing pour Upamecano

Publié le 22 janvier 2021 à 12:05

Après une cuvée 2019-20 faite de domination et succès, le Bayern Munich n'est plus aussi souverain cette saison. Toujours à l'affût de bons coups à prix accessibles, les dirigeants du club bavarois auraient ciblé le défenseur français du RB Leipzig, Dayot Upamecano, très courtisé déjà lors du mercato estival.

Mercato : le très courtisé Dayot Upamecano

Recruté en 2017 en provenance du club satellite de Salzbourg, Dayot Upamecano a gravi les échelons un à un du côté du RB Leipzig pour devenir trois ans plus tard, un défenseur solide et disposant encore d'une grande marge de progression. Un statut rare en Europe et qui attise alors forcément une multitude de convoitises. Pourtant, le natif d'Evreux avait décidé cet été de prolonger malgré les intêrets avérés de Manchester United notamment.

Un choix qu'il avait justifié avec beaucoup de maturité, le tout en ayant nuancé en annonçant qu'il était ouvert à un départ par la suite : "J'ai prolongé avec le RB Leipzig car je me sens bien avec mes coéquipiers et mon coach, qui me donne de la confiance. Ça fait monter mon niveau. Ça fait plus de 3 ans que je suis à Leipzig, je m'y sens bien. Je suis beaucoup sollicité, je parle avec des clubs, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qui se passe à l'avenir."

Le Bayern Munich le suit de très près

Une décision intelligente qui n'a fait qu'augmenter la côté du défenseur international français (3 sélections, 1 but). Désormais, Upamecano est pisté par d'autres clubs prestigieux, parmi lesquels le Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge, patron du club munichois, assurait à Bild que le défenseur de 22 ans faisait partie des joueurs ciblés par le Bayern : "Nous allons bien sûr nous en occuper." Et alors que la crise sanitaire frappe de plein fouet les finances de nombreux clubs, celles du RB Leipzig n'échappe pas à la règle. Cette situation pourrait contraindre l'actuel dauphin de Bundesliga de vendre son joueur dès cet hiver pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros, montant auquel sera fixé la clause libératoire du joueur cet été.













Par Chemssdine