Bayern Munich : Karl-Heinz Rummenigge rêve d'un joueur de Liverpool

Publié le 10 février 2021 à 16:30

Gravitant autour de la direction sportive du Bayern Munich depuis des décennies, Karl-Heinz Rummenigge a une voix qui porte au sein du club bavarois. Hier, au micro d'ON Time Sports, l'ancien double Ballon d'Or n'a pas su cacher son amour pour un joueur de Liverpool, qu'il adorerait voir en Bavière.

Rummenigge veut Salah au Bayern Munich

Le Bayern Munich n'est pas un adepte des grandes folies une fois le mercato ouvert. Lors de ce dernier, le club munichois avance ses pions avec parcimonie et privilégie généralement les jeunes joueurs prometteurs de Bundesliga. Cet été, le Bayern avait notamment misé sur Leroy Sané, l'ancien ailier allemand de Manchester City et qui avait été formé à Schalke 04. Peu habitués à faire leurs achats de l'autre côté de la Manche, les dirigeants bavarois pourraient remettre le couvert dès cet été. L'un d'entre eux, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré sa flamme à Mohamed Salah au micro d'ON Time Sports : "Pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Salah, mais ce serait certainement un honneur de l’avoir."

La concurrence sera rude pour le "Messi africain"

Toujours aussi rayonnant avec Liverpool, avec qui il est le meilleur buteur de Premier League grâce à ses quinze réalisations, l'ailier égyptien était récemment cité dans des rumeurs de départ et avouait son amour pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Des déclarations semant le doute mais qui laissent tout espoir à ses courtisans dont le Bayern et Rummenigge, qui a osé une flatteuse comparaison entre Messi et Salah : "À mon avis, Salah est le Messi d'Afrique et bien sûr il a les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde. Ce qu'il a réalisé peut être comparé à ce que Messi et Ronaldo ont fait avec Barcelone et le Real Madrid. " Des compliments qui feront choisir le Bayern pour Salah ? Réponse cet été, ou plus tard alors que le numéro 11 voit son contrat expirer en 2023 sur les bords de la Mersey.













Par Chemssdine