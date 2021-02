FC Nantes Mercato : Slimani, révélation sur son transfert raté

Publié le 22 février 2021 à 12:30

Islam Slimani joue bien à l'OL depuis février 2021 et non au FC Nantes. L’attaquant algérien aurait cependant pu porter le maillot des Canaris par le passé, mais il évoque un gros couac dans le dossier.

FC Nantes : Slimani dénonce un manque de respect du FCN

Le FC Nantes avait tenté de recruter Islam Slimani avant sa signature au Sporting Club Portugal. Dans ses propos confiés à la chaîne beIN Sports, le joueur dénonce le comportement d’un responsable du FCN, qui avait fait échouer le transfert, pendant le mercato estival 2013. « Je suis une personne qui est honnête et correcte. Si tu es bien avec moi, si tu es correcte et honnête, je respecte. Si tu me manques de respect… », a souligné l’avant-centre de 32 ans. « Je ne pourrais pas jouer dans un club où quelqu’un du club me manque de respect. C’est pour cela que cela ne s’est pas fait. Je suis venu pour signer au FC Nantes. Quand je suis venu, trop de choses ne collaient pas avec ce dont on avait parlé avant », a-t-il révélé.

5 clubs en 5 saisons pour l'attaquant de l'OL

Islam Slimani avait finalement signé au Sporting Portugal, en provenance du CR Belouizdad, dans son pays natal (Algérie). Après le Portugal, il s’est engagé avec Leicester City à l’été 2016. Mais en manque de temps de jeu chez les Foxes, il a été prêté successivement à Newcastle (2018), au Fenerbahçe (2018-2019) et à l’AS Monaco (2019-2020). Libérée son contrat en janvier dernier, l’avant-centre a signé un contrat de 18 mois avec l’OL, jusqu’en juin 2022. En 7 matchs disputés sous le maillot des Gones, Islam Slimani a marqué 1 but et a délivré 2 passes décisives. La saison dernière, il avait inscrit 9 buts et offert 7 passes décisives avec l’équipe monégasque, en 19 matchs joués.













Par ALEXIS