ASSE Mercato : Surprise à venir sur le marché des transferts ?

L'ASSE a vécu un mercato hivernal rocambolesque. Les Verts ont très longtemps été parasités par le dossier Mostafa Mohamed. L'Egyptien, longtemps espéré, a finalement été envoyé en Turquie, au Galatasaray, mettant fin à de longues semaines de tractation finalement vaines. L'AS Saint-Etienne a finalement jeté son dévolu sur Anthony Modeste, le buteur français prêté par Cologne dans le Forez jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt à court terme nécessite d'anticiper pour la saison prochaine et, comme Sainté risque de voir partir plusieurs éléments convoités cet été, il se penche déjà sur des profils d'attaquants afin de ne pas avoir à agir dans l'urgence.

L'ASSE cherche déjà des renforts offensifs

Les Verts ont relevé la tête en 2021. Tout est loin d'être parfait dans l'équipe de Claude Puel, mais l'ASSE regarde désormais vers l'avant. Après une série catastrophique à l'automne, elle est repartie de l'avant a pris une petite distance avant la zone rouge. L'arrivée, au mercato d'hiver, du défenseur Pape Abou Cissé, en provenance de l'Olympiakos en prêt, à solidifier l'arrière-garde stéphanoise. Celle d'Anthony Modeste doit donner un coup d'accélérateur au secteur offensif, mais son adaptation prend un peu plus de temps. En attendant, Arnaud Nordin et Charles Abi font le boulot, bien aidés par un Wahbi Khazri bien plus inspiré et impliqué qu'en première partie de saison.

Ce regain de santé n'empêche pas les dirigeants de l'ASSE de d'ores et déjà s'activer sur le marché des transferts. En effet, selon la presse bulgare et le journaliste Metodi Shumanov, les Verts ont envoyé des émissaires observer un jeune ailier brésilien de 22 ans. Lors de la rencontre opposant le Tsarsko Selo Sofia au Botev Plovdiv, un recruteur stéphanois était présent pour suivre la performance d'Anderson Cordeiro Costa. Le joueur de Sofia peut évoluer à droite comme à gauche sur le front de l'attaque et a marqué deux buts et réalisé une passe décisive au cours de ses 17 matches joués cette saison. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le but vainqueur de son équipe sous les yeux d'un représentant de l'ASSE. Une piste intéressante pour un joueur dont le coût s'élève à environ 150 000 euros seulement.

En Europe de l'Est et en Afrique

Mais les Verts ne cherchent seulement leur bonheur dans l'Est de l'Europe. En effet, la Coupe d'Afrique des Nations U20 est l'occasion pour l'ASSE de dénicher des nouvelles pépites qui pourraient s'inscrire dans le projet de l'entraîneur Claude Puel, basé sur la jeunesse. "L'ASSE supervise depuis une semaine la CAN U20, en Mauritanie. L'occasion de dénicher une pépite à un prix raisonnable", a écrit le compte Twitter About Sainté. De quoi assurer l'avenir, alors que pas moins de sept joueurs de l'effectif stéphanois sont sur les tablettes de clubs étrangers pour le mercato estival : Yvan Neyou, Mahdi Camara, Arnaud Nordin, Lucas Gourna-Douath, Aimen Moueffek, Harold Moukoudi ou encore Saidou Sow. Si une vague de départs était à prévoir cet été, il faudra vite trouver du sang neuf, ce que l'ASSE, qui vend très bien ses joueurs ces dernières années, semble s'attacher à faire.













