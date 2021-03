FC Nantes Mercato : Kolo Muani ouvre la porte de sortie ?

Publié le 02 mars 2021 à 15:00

Très courtisé, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé d’accord avec le FC Nantes pour prolonger son contrat, dont la fin est fixée au 30 juin 2022. D’après l’entourage de l’attaquant, la tendance est vers le statu quo.

FC Nantes : Randal Kolo Muani se montre exigeant

Lancé en Ligue 1 cette saison, Randal Kolo Muani s’est imposé au FC Nantes. Il est désormais un titulaire indiscutable. En 26 matchs disputés, il a été aligné 24 fois d’entrée de jeu. Malgré le changement d’entraîneurs (Christian Gourcuff, Raymond Domenech puis Antoine Kombouaré), le jeune avant-centre a toujours de la confiance du staff technique. Et grâce à ses performances avec le Football Club de Nantes, il a attiré l’attention de clubs étrangers sur lui. Des intérêts qui parasitent sérieusement les négociations avec Waldemar Kita, en vue de la prolongation du bail du joueur formé sur les bords de l’Erdre. D’après les informations de Foot Mercato, les discussions « achoppent aujourd'hui sur quelques détails, notamment le salaire et sa prime de signature ». Randal Kolo Muani se montrerait plus exigeant, en raison de l’intérêt qu’il suscite à l’étranger. Selon la source, il réclame un salaire mensuel de 125 000 d’euros et une prime à la signature supérieure à 1 000 000 d’euros. Des exigences largement au-dessus de la proposition du FC Nantes.

L'attaquant du FCN vers un transfert à l'été ?

Faisant le point de la situation actuelle de l’attaquant de 22 ans, son entourage a confié à la source : « si la situation n'évolue pas, il y a peu de chance que Randal prolonge au FCN cet été ». Les clubs positionnés pour recruter Randal Kolo Muani sont : le RB Leipzig, l'Eintracht Francfort ou encore le FC Bruges. Si Waldemar Kita souhaite conserver son N°23, il devra se montrer plus convaincant en revoyant son offre à la hausse. Dans le cas contraire, le président du FC Nantes serait contraint de transférer son avant-centre au prochain mercato. Notons que le natif de Bondy est international espoir français depuis octobre 2020. Il compte 4 sélections avec les Bleuets. En 33 matchs joués sous le maillot jaune et vert avec l’équipe professionnelle, il a marqué 3 buts et a délivré 5 passes décisives. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Randal Kolo Muani est de 5 M€ sur le marché des transferts.













Par ALEXIS