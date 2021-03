PSG Mercato : Un grand nom confirme l’intérêt de Tuchel

Publié le 03 mars 2021 à 17:20

Le PSG a tenté de le recruter plusieurs fois. Dans une interview sur le site de son club, un joueur de classe mondiale a confirmé l’intérêt du club de la capitale et de son ex-entraîneur Thomas Tuchel.

Kanté, « il y a eu des contacts avec le PSG quand Tuchel était entraîneur »

Le PSG avait longtemps cherché un milieu de terrain capable de jouer en sentinelle devant la défense. Et le dirigeant avaient pensé à N’Golo Kanté de Chelsea FC. Ce dernier avait été demandé par Thomas Tuchel du temps où il dirigeait le Paris Saint-Germain. Le transfert du champion du monde à Paris n’a pas été possible et les Parisiens ont recruté Idrissa Gueye à Everton par défaut, lors du mercato estival 2019. Le Français est revenu sur la proposition reçue du Paris SG. Il explique également pourquoi il avait repoussé l’offre des Rouge et Bleu. « Je savais qu’il y avait eu des contacts avec le PSG quand il (Thomas Tuchel, ndlr) était entraîneur, mais ce n’était pas quelque chose que je voulais. Cela ne s’est pas produit parce que j’étais heureux à Chelsea et je suis resté à Londres », a confié N’Golo Kanté, sur le site internet des Blues.

Le nouveau coach de Chelsea élogieux envers le Tricolore

Le milieu défensif de l’Équipe de France a été encensé récemment par le technicien allemand, désormais manager de Chelsea. « Je crois que N'Golo rentre dans les plans de tous les entraîneurs de la planète. Je l'ai désespérément voulu dans mes équipes avant. C'est l'un des grands joueurs de Chelsea et l'un des meilleurs milieux du monde. Ce que je vois sur le terrain, c'est tout ce que j'attendais de lui, car je suis un grand fan de ce joueur. Il capte tous les ballons qui se trouvent dans un rayon de dix mètres autour de lui », a déclaré l’ex-coach du PSG sur le N°7 du club londonien. Rappelons que ce dernier avait été élu meilleur joueur de la Premier League en 2017. N’Golo Kanté compte également 2 titres de champion d'Angleterre, en 2016 avec Leicester City et 2017 avec Chelsea.













Par ALEXIS