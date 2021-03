Liverpool : Les Reds dans le dur, Jürgen Klopp menacé ?

Publié le 05 mars 2021 à 11:35

Liverpool va mal. Les Reds de Jürgen Klopp ont enregistré une cinquième défaite à domicile consécutive, dans leur antre d'Anfield Road. Contre Chelsea (0-1), les joueurs de la Mersey n'ont encore une fois pas été à la hauteur et ne pointent plus qu'à la septième place de Premier League, à déjà 22 points du leader, le Manchester City de Pep Guardiola. Avec ce record négatif à domicile, la première fois que cela arrive pour un champion en titre, les Reds s'inquiètent maintenant pour une qualification européenne qui, si elle échappe au club, pourrait coûter la place de Jürgen Klopp.

Liverpool dans le rouge, Klopp menacé ?

Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea... Visiblement cette saison en Premier League, tout le monde peut gagner à Anfield Road. Pourtant Jürgen Klopp avait fait de l'enceinte liverpuldienne une forteresse imprenable il y a seulement un an. Mais cette année, rien ne va. Et les Reds s'inquiètent. "Nous ne cherchons pas d'excuses dans ces moments-là, a expliqué Jürgen Klopp après la défaite contre Chelsea. Je pense que ces matches se décident en quelques instants. Pour retrouver ces temps forts, il faut se battre, et à certains moments, il faut aussi se battre à un échelon différent. Il ne s'agit pas de tactique ou de quelque chose comme ça, il s'agit vraiment d'être tenace, il faut avoir du coeur, ce genre de choses. Je ne dis pas que les garçons n'ont pas fait preuve de courage, ils s'investissent, mais nous parlons des 2,3 ou 4 % restants. Nous avions une équipe, une très bonne équipe, ce soir sur le terrain et nous avons pratiqué un bon football à plusieurs reprises, mais pas suffisamment dans les phases décisives. Il n'y a qu'une personne ou un groupe à critiquer pour cela, c'est moi et nous. C'est ce que j'ai dit aux garçons."

Thomas rend hommage à Klopp et lui joue un mauvais tour

Si le technicien allemand du club anglais assume la responsabilité de cette mauvaise passe, il pourrait voir son poste menacé si Liverpool rate une qualification européenne. Pourtant, il avait reçu un bel hommage de son homologue et compatriote Thomas Tuchel, passé du PSG à Chelsea cet hiver. "Je viens d'arriver en Premier League, une compétition à laquelle participent non seulement les meilleurs clubs mais aussi les meilleurs entraîneurs du monde. Jürgen Klopp est évidemment l'un d'entre eux. Il l'a prouvé dans de nombreux clubs et depuis de nombreuses années ici. Le défi de jouer contre lui et ses équipes me fait lever tôt le matin. Jürgen s'est montré exceptionnel, il transforme n'importe quel club en une unité, et dans les trois clubs où il a travaillé comme entraîneur, il a joué un grand rôle. Même quand il part, il reste dans le coeur des supporters, dans l'histoire des clubs, ce qui est énorme", avait déclaré le Parisien, avant de lui jouer un bien mauvais tour. Liverpool doit vite se remettre la tête à l'endroit, alors qu'approche un huitième de finale retour de Ligue des champions contre le RB Leipzig, à... Anfield.













Par Matthieu