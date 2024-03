Le coach du RC Lens, Franck Haise est très convoité sur le marché des transferts. Liverpool le cible pour remplacer Klopp. En conférence de presse ce vendredi 1er mars 2024, Haise a fait des mises au point sur son avenir.

Mercato : Franck Haise poursuit son aventure avec le RC Lens

Cette semaine, le nom du technicien du RC Lens, Franck Haise est cité pour un transfert à Liverpool lors du prochain mercato estival. Les Reds cherchent un nouvel entraîneur suite à l’annonce de Jürgen Klopp de partir à la fin de cette saison.

Interrogé sur ce sujet ce vendredi 1er mars 2024 lors de sa conférence de presse avant le match face à l’Olympique Lyonnais, Haise a répondu avec prudence. Il estime que le travail qu’il fait sur le banc du RC Lens suscite l’intérêt de certains cadors européens. « Qu’est-ce que je peux dire ? C’est bien. C’est une reconnaissance d’un travail. Un travail que je ne fais pas seul d’ailleurs », a réagi le technicien lensois.

Franck Haise maîtrise les datas

D’après les medias anglais, Liverpool cherche un entraîneur qui maîtrise l’utilisation des données chiffrées pour mesurer la performance des joueurs. Le profil de Franck Haise intéresse donc la direction des Reds pour remplacer Jürgen Klopp.

« Si on parle des datas, du travail sur les datas, les résultats, les principes de jeu… C’est un travail qui est collectif, donc c’est une reconnaissance pour moi dont on peut tirer un peu de fierté et une reconnaissance du travail du club depuis quatre ans et plus. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire », déclaré Haise.

Franck Haise est lié aux Sang et Or jusqu’en 2027.