Liverpool FC : Les news foot mercato des Reds

Liverpool FC, Anfield l’a vu grandir

En 1950, alors que ce XXe siècle est à entamé de moitié, le Liverpool Football Club compte 5 championnats d’Angleterre à son palmarès. Outre celui glané en 1901, le club de la ville traversée par la Mersey se l’est aussi attribué en 1906, 1922, 1923 et 1947.

Bill Shanlky, artisan des premiers succès européens du LFC

Fin 1959, Bill Shankly est nommé en tant qu’entraîneur, un poste qu’il occupera jusqu’en 1974. Durant ses 15 ans d’exercice, Shankly œuvre pour la renommée européenne du Liverpool FC. Il remporte 2 FA Cup, 4 Community Shields, mais le club est surtout sacré champion d’Angleterre 3 reprises, en 1964, 1966, et 1973. Cette année-là est également marquée par le premier succès européen du LFC qui remporte la Coupe UEFA en 1973. Shankly dirige 753 rencontres des Reds en l’espace de 15 ans, qui aboutissent à 393 victoires, 185 matchs nuls et 175 défaites. Il est surtout connu pour ses très célèbres citations comme « Certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que cela » ou encore « La pression, c'est travailler à la mine. La pression, c'est être au chômage. La pression, c'est d'essayer d'éviter la relégation pour 50 shillings par semaine. Cela n'a rien à voir avec la Coupe d'Europe ou la finale de la Cup. Ça, c'est la récompense » sans oublier les nombreux chambrages envers le rival Everton, caractérisés par des citations comme celle-ci : « Quand j'étais à Anfield, je disais toujours que nous avions les deux meilleures équipes de la ville : Liverpool et la réserve de Liverpool. »

La Ligue des Champions pour approvisionner les Liverpool FC news

FC Liverpool, des drames au miracle

L’histoire du Liverpool Football Club sera à jamais marquée par deux terribles drames. Le 29 mai 1985, le résultat de la finale de la Coupe des Clubs champions européens (Ligue des Champions) reste anecdotique comparée au drame qui l’a entourée. Le match se déroule au stade du Heysel en Belgique. Des hooligans anglais prennent au piège une tribune italienne, et le mouvement de foule qui suit provoque la mort de 39 personnes. Les clubs anglais sont suspendus de compétitions européennes pour une durée de 5 ans. Quatre ans plus tard, la tragédie d’Hillsborough frappe encore le Liverpool FC. 96 personnes décèdent dans ce nouveau mouvement de foule. Quelques années après ce drame, Liverpool sourit à nouveau. Pourtant mené 3-0 à la mi-temps en finale de Ligue des Champions 2005 face à l’AC Milan, le miracle d’Istanbul prend forme. En 6 minutes, l’équipe de Rafael Benitez refait son retard. 3-3 score final, puis le LFC remporte la séance de tirs au but lui permettant de remporter la cinquième Ligue des Champions de son histoire, après celles obtenues en 1977, 1978, 1981 et 1984.

Des Liverpool FC transfer news qui redonnent le sourire !

Après un passage à vide suite au départ de Benitez, malgré une qualification en Ligue des Champions obtenue en 2014 sous Brendan Rodgers, ce n’est qu’à partir de 2015 que Liverpool retrouve peu à peu son rayonnement d’antan. Jürgen Klopp vient de quitter le Borussia Dortmund et s’engage avec le Liverpool Football Club. Il recrute l’attaquant de Hoffenheim Roberto Firmino, un choix osé qui s’avérera par la suite gagnant au vu de l’impact du Brésilien sur le jeu des Reds. Dès sa première saison, Klopp emmène le LFC en finale de Ligue Europa, qu’il perd 3-1 contre le FC Séville. Au sortir d’une saison 2016/2017 en dents de scie, Liverpool s’attache les services de l’Egyptien de l’AS Roma, Mohamed Salah, contre 42 M€. Les Reds atteignent la finale de la Ligue des Champions mais ne réussissent pas à battre le Real Madrid, qui devient triple tenant du titre. Emmenée par un trio offensif Salah – Firmino – Mané redoutable, la saison 2018/2019 de l’équipe de Klopp est remarquable. Elle livre une bataille acharnée pour le titre avec Manchester City mais termine 2e avec 97 points ! Le lot de consolation est tout de même énorme. Après avoir remonté les 3 buts de retard contre le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions, le Liverpool FC bat Tottenham en finale et décroche son 7e sacre dans l’histoire de la compétition ! En 2020, après 30 ans de disette, le Liverpool Football Club remporte avec une très large avance un nouveau titre de Premier League, son 19e.