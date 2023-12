L'Olympique Lyonnais sera très actif cet hiver sur le marché des transferts. Avec plusieurs objectifs en vue, John Textor se casse déjà les dents sur une piste.

Mercato OL : John Textor recalé pour une piste en Angleterre

A l'Olympique Lyonnais, le temps rime avec l'urgence de se renforcer dès cet hiver. Impuissant lors du dernier mercato estival, le club est contraint de se montrer très actif en janvier pour poursuivre la lutte contre la relégation. Sous les ordres de Pierre Sage, les Gones semblent retrouver un nouvel état d'esprit et une nouvelle dynamique qui leur ont permis de remporter deux victoires consécutives afin de remonter au classement. De quoi donner encore plus de l'espoir à John Textor pour sortir le chéquier afin de recruter. Sauf qu'il faudra se montrer plus pointilleux dans les négociations pour attirer les renforts identifiés, dont certains s'annoncent déjà compliqués pour la direction des Rhodaniens. C'est le cas de Benoît Badiashile.

Sous contrat à Chelsea jusqu'en 2030, le défenseur est en manque de temps de jeu et est très peu utilisé par Mauricio Pochettino. Depuis son arrivée à Londres, Benoît Badiashile n'a disputé que cinq matchs en tant que titulaire, pour une passe décisive et un but. Pas de quoi le décourager puisque malgré l'intérêt de John Textor pour le rapatrier en Ligue 1, l'ancien joueur de l'AS Monaco n'a pas l'intention de bouger du Stamford Bridge. Le joueur de 22 ans a clairement signifié qu'il se sent bien chez les Blues.

Une piste à oublier pour John Textor

L'OL en rêve mais le joueur n'est pas chaud. Une position qui est encore plus soutenue par celle de la direction de Chelsea qui n'est pas disposée à laisser filer le jeune défenseur. John Textor étudiait la possibilité de le signer en prêt pour la deuxième moitié de saison. Il faudra désormais un vrai projet pour convaincre Benoît Badiashile et la direction des Blues pour le ramener en Ligue 1. Sinon, il faudra vite oublier cette piste menant au jeune Tricolore et se concentrer sur d'autres dossiers, tels que le Turc Turc Yusuf Sari et Yann M'Vila.

Le premier est un ailier formé à l'OM et qui évolue aujourd'hui à l'Adana Demirspor. Le président du club a d'ailleurs affiché sa position, ouvrant la porte à un départ du joueur. Quant au deuxième, il est libre de tout contrat depuis son départ à l'Olympiakos Le Pirée à la fin de son contrat. Le défenseur de 33 ans s'est offert lui-même à l'OL et à l'OM.