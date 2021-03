Canet - OM : CDF, les tombeurs de Marseille rêvent de Paris

Publié le 08 mars 2021 à 02:00

Le Canet-Roussillon a créé la surprise des huitièmes de finale de la Coupe de France en éliminant l’ OM. Désormais en confiance, les bourreaux de Marseille rêvent grand pour la suite de la compétition.

Le récit de la soirée magique du Canet

Le 7 mars 2021 restera à jamais gravé dans l’histoire du Canet-Roussillon. Le pensionnaire de National 2 a en effet écrit l’une des plus belles pages de son histoire ce jour. Les amateurs de N2 ont éliminé l’Olympique de Marseille en seizièmes de finale de la Coupe de France. L’ OM a chuté (2-1) contre l’invité surprise des huitièmes de finale de la Coupe. Héros du Canet, Jérémy Posteraro s’est livré sur sa folle soirée. Le milieu qui fêtait ses 30 ans ce fameux 7 mars a d’abord ouvert le score sur un coup franc avant de servir Yohan Bai pour le but de la victoire. « C’est vrai qu’il est pas mal. De temps en temps, je le tente à l'entrainement et ce soir j’ai eu de la chance, elle a fini au fond […] Je récupère un peu le ballon, je vois l’appel de Yohan, je sais qu’il va très vite. Il me fait un bel appel dans la profondeur et dès que je le vois je n’hésite pas et je lui mets de suite. Il la pique un peu et c’est magnifique », a raconté le héros du soir.

Le Canet veut le PSG après l’ OM

Supporter marseillais, Jérémy Posteraro s’est dit quelque peu déçu de l’élimination de l’Olympique de Marseille. Pour venger le club phocéen, le milieu du Canet souhaite désormais s’offrir le PSG, tenant du titre. « La plupart des joueurs de l’équipe sont supporters de l’OM, moi aussi. Je suis un peu déçu pour eux mais bon quand on est sur le terrain il n’y a plus de supporter […] J’aimerais bien prendre le Paris Saint-Germain », a déclaré le milieu. Reste plus qu’à savoir s’il sera exaucé dans les prochaines heures. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce lundi.













Par Ange A.