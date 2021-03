FC Barcelone : Joan Laporta de retour aux affaires au Barça

Publié le 08 mars 2021 à 06:30

Dimanche état jour d’élection au FC Barcelone. Joan Laporta a été élu président du Barça avec plus de 50% de suffrages exprimés. Il succède à Josep Maria Bartomeu, démissionnaire au mois d’octobre.

Joan Laporta remporte la présidentielle au Barça

Près de 11 ans après son départ, Joan Laporta retrouve le poste de président du FC Barcelone. L’avocat catalan a été élu au terme du scrutin tenu le 7 mars. Opposé à Antoni Freixa et Vitor Font, l’ancien patron des Blaugranas (2003-2010) a glané 54,28% de voix. Vitor Font arrive deuxième avec 29,99% de voix. Antoni Freixa n’a convaincu que 8,58% des socios. Il s’agit de sa deuxième victoire après quatre tentatives. Il avait échoué face à Bartomeu en 2015. Six ans plus tard, c’est lui qui prend la succession du président démissionnaire. Lors de son premier passage, il avait notamment permis au club de remporter deux Ligues des champions, quatre titres de champions d'Espagne et une Coupe du Roi.

Laporta élu, l’avenir de Messi relancé ?

Vainqueur de la présidentielle du FC Barcelone, Joan Laporta va pouvoir s’attaquer à l’un des gros dossiers du club en ce moment. Durant sa campagne, il a promis de convaincre Lionel Messi de prolonger. Le capitaine des Blaugranas arrive en fin de contrat et rien jusqu’ici n’indique qu’il va rempiler avec le club catalan. La victoire de Joan Laporta, sous qu’il a émergé, pourrait changer la donne. Le nouveau président du Barça entend mener un nouveau projet sportif avec Messi (33 ans) au cœur. Durant sa campagne, il avait également ouvert la porte à des retours des anciens comme Xavi Hernandez et Neymar Jr. De quoi ravir notamment La Pulga. Si la prolongation de Messi est désormais plausible il faut dire que le dossier Neymar s’annonce compliqué. Le club catalan est fortement endetté et devrait énormément vendre s’il souhaite recupérer le crack auriverde. Il ne lui reste qu’un an de contrat au PSG.













Par Ange A.