Grand ménage au FC Barcelone : Trois cadres poussés vers la sortie !

Le FC Barcelone vient de vivre une semaine cauchemardesque avec l’élimination en ligue des champions face au PSG et la défaite dans le Classico face au Real Madrid. Les conséquences ? Le Barça remet en cause beaucoup de ses recrues

Après une semaine qui a vu le FC Barcelone en grande souffrance, d’abord défait par le PSG 4 buts à 1 puis à nouveau battu par le Real Madrid, cette fois 3 buts à 2, le club blaugrana est en crise. Le club catalan a sans doute dit adieu au titre et il doit désormais avancer et préparer la suite. Beaucoup de joueurs sont sur la sellette à commencer par certains que l’on pensait intransférables…

Ronald Araujo coupable de l’échec européen du FC Barcelone ?

Longtemps jugé intransférable, Ronald Araujo, pourrait être sacrifié si une offre d’au moins 80 millions d’euros arrive sur la table barcelonaise. Le Bayern Munich s’était positionné sur les rangs, mais il semble que d’autres cadors européens soient sur le coup.

Manchester United serait également intéressé par son profil, selon le quotidien espagnol Sport. Ce sera sans doute un des dossiers les plus chauds côté barcelonais cet été, mais c’est loin d’être le seul… Beaucoup de joueurs recrutés au mercato estival 2023 ont déçu.

Cancelo en grand danger

D’autres joueurs ont pleinement déçus, notamment Joao Cancelo. L’ancien citizen est vivement critiqué, surtout depuis sa faute sur Ousmane Dembélé qui a causé en partie l’élimination de Barcelone en Ligue des Champions.

Selon le quotidien AS, cette erreur ne passe pas, d’autant plus que sa prestation ce week-end contre le Real Madrid n’a pas rassuré. Pour le moment le club catalan n’ pas encore tranché et si Manchester City ne se montre pas trop gourmand, il se peut qu’il reste à Barcelone.

Des recrues qui ne répondent pas

Autre Joueur en difficulté : Joao Felix. L’ailier portugais, prêté avec option d’achat par l’Atlético Madrid ne parvient pas à convaincre, malgré des stats honorables (10 buts et 6 passes décisives). Dans la rotation, il est devancé par des joueurs comme Lamine Yamal ou Raphinha , ce qui fait « tâche » pour un joueur de ce calibre.

Malgré le soutien publique du président Joan Laporta, l’ancien joueur des colchoneros est plus que jamais en danger. Si on va chercher plus loin dans l’effectif du club culé, la liste de joueurs sur le départ s’allonge. Vitor Roque, Iñigo Martinez ou encore Oriol Romeu sont eux aussi sur la sellette.

Un grand ménage donc, sans doute, à venir côté blaugrana, alors que la seule recrue arrivée l’été dernier qui a des certitudes pour rester semble être İlkay Gündoğan.