PSG Mercato : Révélation de taille sur l'arrivée de Messi

Publié le 08 mars 2021 à 09:00

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi voit régulièrement son nom associer au PSG. Une nouvelle révélation de la presse qatarie laisse entrevoir un transfert de l’Argentin à Paris cet été.

Lionel Messi toujours plus proche du PSG ?

Comme rarement par le passé, l’avenir de Lionel Messi s’écrit en pointillés au FC Barcelone. Le capitaine du Barça n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire au mois de juin prochain. Ce qui rend possible son départ en tant que joueur libre au mercato. Comme souvent pour ces grosses affaires, le PSG et Manchester City se retrouvent mêlés. Mais aux dernières nouvelles, l’attaquant argentin serait davantage proche de la capitale française, où il aurait même déjà un pied. Selon les informations de Qatar Today, le sextuple Ballon d’Or vient de s’offrir un logement à Paris. Ce qui laisse entrevoir son arrivée chez les Rouge et bleu dans les prochains mois ?

Un premier rendez-vous à honorer à Paris

En attendant d’y voir plus clair, Lionel Messi doit honorer un important rendez-vous dans la capitale dans les prochaines heures. Il est attendu avec ses coéquipiers pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Blaugranas sont dans l’obligation de l’emporter largement mercredi pour poursuivre l’aventure européenne. À l’aller au Camp Nou, le club catalan avait lourdement chuté contre le Paris Saint-Germain (1-4). Comme en 2017, lors de leur dernier affrontement avec le club francilien, les Barcelonais doivent de nouveau réaliser un exploit retentissant.













Par Ange A.