ASSE Mercato : Gros danger à l’horizon à l’AS Saint-Étienne ?

L'ASSE n’avait pas pu résister à l’offre de Leicester City pour Wesley Fofana et avait dégarni sa défense, en transférant le défenseur crédité d’une bonne saison. Un autre danger guetterait l’équipe de Claude Puel, lors du mercato estival.

ASSE : Puel subit les conséquences du transfert de Fofana

L’ ASSE avait perdu deux défenseurs centraux l’été dernier. Le capitaine emblématique Loïc Perrin avait pris sa retraite et William Saliba avait rejoint Arsenal où il avait été transféré, puis laissé en prêt chez les Verts. Mais contre toute attente, le club ligérien avait cédé un autre défenseur central, Wesley Fofana, à Leicester City. Le club de Premier League avait mis plus de 35 M€ sur la table pour contraindre la haute Direction de l’AS Saint-Étienne. Elle avait hésité des semaines, avant de finalement transférer l'arrière révélé en 2019-2020 chez les Foxes, après le début de la Ligue 1, précisément le 2 octobre 2020.

« L' ASSE a conclu un accord avec le club de Leicester, pour le transfert de son défenseur Wesley Fofana. Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club. La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires. Sainté a accepté l’offre exceptionnelle de Leicester compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire », avait justifié le club ligérien.

Claude Puel n’était pas d’accord avec cette décision, mais s'est plier à la décision des deux présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Et la suite de la saison lui a donné raison. Les Stéphanois sont 16es avec 30 points et menacés de relégation en Ligue 2. Ils ont l’une des pires défenses du championnat avec 42 buts encaissés en 28 matchs disputés. Dans l’urgence, l’ ASSE s’est fait prêter les services de Pape Abou Cissé en janvier, mais le défenseur de l’Olympiakos n’arrive pas à colmater les brèches défensives des Verts.

D'autres coups à la Wesley Fofana annoncés

Malgré cela, Le Progrès annonce des départs du Forez qui pourraient accentuer le mal de l'équipe de Claude Puel. Le journal régional annonce de possibles transferts « de jeunes joueurs en devenir comme Yvan Neyou (24 ans), Yvann Maçon (22 ans) et Lucas Gourna-Douath (17 ans) ». « Sans l'arrivée, d'ici à juin, d'un investisseur avec une surface financière suffisante, l' ASSE risque de céder à la tentation de vendre ses pépites », a indiqué la source. Et cela ne ferait pas du tout plaisir au manager général et coach de Sainté. « On ne refera pas deux fois à Claude Puel le coup Wesley Fofana », a prévenu un proche du technicien, d'après le quotidien.













