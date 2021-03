PSG Mercato : Prolongation, la décision de Mbappé déjà prise ?

Publié le 10 mars 2021 à 10:15

Kylian Mbappé a confirmé une proposition de prolongation de son contrat qui prend fin le 30 juin 2022. Il s’est cependant donné un temps de réflexion, avant de donner sa réponse au club de la capitale. Mais la presse espagnole croit être dans le secret des Dieux et annonce une réponse déjà arrêtée par l’attaquant parisien.

PSG : Kylian Mbappé s'est donné un temps de réflexion

Kylian Mbappé a-t-il déjà décidé intérieurement de ne pas prolonger son contrat au PSG ? Impossible de le savoir. Ce que l’on sait par contre, c’est qu’il s’est donné un temps pour réfléchir à l’offre de son club, avant de donner sa décision. « Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années. On discute avec le club. Je suis en réflexion, parce que c'est une signature. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme à Paris. Oui, il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion », avait confié le meilleur buteur du Paris Saint-Germain à Téléfoot, le 22 janvier. Et ce n’est pas tout ! Il avait précisé qu’il n’a pas encore la réponse à donner à Leonardo et au président Nasser Al-Khelaïfi. Il ne s’est également pas fixé de délai. « Si j'avais la réponse, je l'aurais dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas une volonté de gagner du temps ou pas. C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire, un an après, que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Si je signe, c'est pour rester. C'est pour ça que ça amène une réflexion », avait expliqué Kylian Mbappé.

Le buteur du Paris SG aurait repoussé 3 offres de prolongation

Malgré ces précisions de taille du concerné, les médias espagnols annoncent une bombe sur l’avenir de ce dernier. D’après les indiscrétions de Cadena SER, l’attaquant de 22 ans aurait reçu, l’une après l’autre, trois propositions de prolongations de son contrat qui expire dans trois mois et demi. Et il aurait repoussé les trois offres selon la source. La radio croit même savoir que le N°7 du Paris SG n’aurait pas du tout l’intention de prolonger son bail avec les Rouge et Bleu. Notons que le Real Madrid a fait du transfert de Kylian Mbappé la priorité des priorités, lors du mercato d'été prochain.













Par ALEXIS