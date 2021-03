ASSE Mercato : Sainté à fond sur une révélation de la saison ?

Publié le 10 mars 2021 à 10:45

La fin de saison de l'ASSE se dessine et l'avenir avec elle se précise. Seizièmes de Ligue 1, les Stéphanois sont sous la menace de la zone de relégation, notamment du barragiste Nîmes, à cinq points, et du 19e, le FC Nantes, à six points. Après deux revers consécutifs, sur la pelouse du FC Lorient (1-2) et à Geoffroy-Guichard contre le RC Lens (2-3), les hommes de Claude Puel ont replongé dans le doute, mais une bonne nouvelle est venu donner le sourire à L'Etrat, tandis que la direction prépare l'avenir. En effet, les recruteurs de l'AS Saint-Etienne travaillent déjà à renforcer l'équipe la saison prochaine et ils ont quelques pistes.

Une excellente nouvelle à L'Etrat

Ça bouge du côté de l'ASSE ces derniers temps, avec la fin de saison en Ligue 1 approchant. Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle qui est venue éclairer le centre d'entraînement des Verts. Vicitme d'une grave blessure au genou en tout début de saison, Yvann Maçon a pu rejouer un peu balle au pied sur les pelouses de L'Etrat. Le joueur de 22 ans avait déjà repris des séances individuelles récemment, en travaillant sur les courses et les appuis. "Petit à petit", comme l'écrit le club sur Twitter, Yvann Maçon retrouve des sensations et serait un peu en avance sur sa rééducation, estime le site En Vert et contre tous. Parallèlement à ce retour, c'est la rumeur d'un départ de Aïmen Moueffek au prochain mercato qui a animé la semaine de l'ASSE. Le milieu de 19 ans est très convoité en Europe, notamment du côté de la Bundesliga allemande avec des intérêts du Borussia Mönchengladbach et du Bayer Leverkusen, mais aussi en Autriche avec le RB Salzbourg. Des pistes pourraient aussi mener Moueffek vers l'Angleterre et la Premier League.

Mercato : l'ASSE a une piste sérieuse en attaque

Face aux convoitises européenne pour ses jeunes joueurs, l'ASSE ne tarde pas à réagir et pisterait un milieu offensif auteur d'une superbe saison. En effet, selon Africa Top Sports, Jim Allevinah serait dans le viseur des Stéphanois. Le Gabonais, ailier ou attaquant, brille avec Clermont en Ligue 2. Cette saison, il est déjà l'auteur de dix buts et de cinq passes décisives avec le deuxième du championnat, qui joue maintenant clairement la montée. À 26 ans, Jim Allevinah est coté à 800 000 euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais son prix pourrait grimper d'ici la fin de saisonlui qui est sous contrat en Auvergne jusqu'en juin 2022. Pour l'international gabonais, rejoindre l'ASSE serait une belle opportunité si le club de Claude Puel venait à se maintenir. Mais une montée des Clermontois en Ligue 1 pourrait aussi donner envie à Allevinah de tenter l'aventure dans l'élite avec le club qui lui aura fait découvrir.













Par Matthieu