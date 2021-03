FC Nantes : Le succès face au PSG ? Pas un miracle pour le FCN

Publié le 15 mars 2021 à 10:30

Le FC Nantes, 19e de Ligue 1, a réalisé un véritable exploit sur la pelouse du Paris Saint-Germain, dimanche soir. Menés 1-0, les Canaris sont parvenus à refaire leur retard et passer devant le PSG à la faveur de deux énormes erreurs défensives des joueurs de Mauricio Pochettino. Ils sont ensuite parvenus à tenir le score pour s'offrir ce qui peut être une rencontre référence pour la fin de saison, alors que les Jaune et Vert sont désormais 18es et barragistes. De leur côté, le PSG a manqué une belle occasion de refaire son retard en tête du championnat, après les nuls de l'Olympique Lyonnais, du LOSC et de l'AS Monaco...

Le FC Nantes "y a cru" jusqu'au bout

Nantes voulait y croire sur la pelouse du Parc des Princes et les joueurs d'Antoine Kombouaré ont fait mieux que ça en s'y imposant, grâce à des buts de Randal Kolo Muani et de Moses Simon, répondant à celui de Julian Draxler en première période. "On y a cru. On a fait le maximum, mentalement et dans le jeu. On a respecté les consignes du coach, c’est-à-dire de rester en bloc, de ne pas laisser jouer. Être acteur et non spectateur en somme. Ça nous a souri et on est content de venir ici gagner les trois points", a expliqué le premier buteur du FC Nantes en conférence de presse. "Ma prestation individuelle ? J’ai été très performant, s'est réjoui ce dernier. J’ai aidé l’équipe à remporter les trois points. Ils sont importants dans la course au maintien mais j’espère qu’on continuera surtout sur notre lancée. On a pris conscience un peu tard des choses. On est dans une position très délicate. Ce (dimanche) soir, on a vu qu’on avait un gros potentiel, avec un mental fort, une équipe solide, prête à partir au combat et aller chercher ce maintien."

La victoire au PSG n'est pas un miracle

Pour l'attaquant du FC Nantes, ce succès va changer les choses pour la fin de saison. "Ça va être un déclic, le déclencheur de notre course pour le maintien, a assuré Randal Kolo Muani. Ce n’est pas un exploit ou un miracle. On était venu à Paris gratter des points, un ou trois. On n’était pas venu ici pour perdre." Au micro de Canal+, Abdoulaye Touré était lui aussi satisfait. "On savait qu'après chaque match de Ligue des champions, il y avait toujours des coups à jouer ici. On a joué avec nos armes. Ça a été difficile, on est allés chercher la victoire au mental. Ça doit nous servir pour la suite. Ce match doit nous galvaniser et c'est encourageant pour la suite. Pour le maintien, on a dit qu'il nous restait dix finales, on en a gagné une, il en reste neuf." Et la prochaine aura lieu dimanche 21 mars (15h), à la Beaujoire va à un autre mal classé, le FC Lorient. Une victoire contre les Merlus serait une autre bouffée d'air frais pour le FCN.













Par Matthieu