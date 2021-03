PSG : Pochettino incendié après la défaite contre Nantes

Publié le 15 mars 2021 à 13:00

La défaite concédée par le PSG au FC Nantes, en Ligue 1, a apporté de l’eau au moulin de ceux qui ont critiqué le jeu de l’équipe de Mauricio Pochettino, lors du match retour contre le Barça, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Parmi les détracteurs de l’équipe du successeur de Thomas Tuchel, figure Daniel Riolo. Ce dernier tire à boulets rouges sur le nouvel entraîneur des Parisiens.

PSG : « pas de bons matchs avec Pochettino... », selon Riolo

Le FC Nantes a infligé une défaite au PSG à Paris (2-1), grâce à des buts de Randal Kolo Muani (1-1, 59e) et Moses Simon (2-1, 71e). Le club de la capitale menait pourtant à la pause grâce à Julian Draxler (1-0, 42e). En effet, les Canaris ont renversé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Il faut rappeler que plusieurs consultants et observateurs avaient tiré la sonnette d’alarme au sujet du jeu pauvre proposé par les Parisiens face au FC Barcelone, à domicile. Kylian Mbappé et ses coéquipiers avaient fait un match nul (1-1) pour se qualifier, mais ils avaient été sévèrement critiqués, pour avoir été dominés largement par Lionel Messi et ses coéquipiers.

Rappelons que le club catalan avait eu 73% de possession contre 27% pour le club de Ligue 1 et 854 passes pour les Blaugrana, contre 328 pour les joueurs de Mauricio Pochettino. La qualification pour les quarts de finale de la Champions League a été considéré comme l’arbre qui cacherait la forêt au PSG. « Il n’y a pas eu un bon match avec Pochettino, pas un seul. Il a été mauvais mercredi (match retour contre le FCB, ndlr). Sinon ça fait un moment qu’il n’a pas été bon, à part au Camp Nou (victoire 4-1) », a martelé Daniel Riolo sur RMC, après la défaite contre le FCN.

Verratti et Mbappé aussi critiqués

« Les joueurs du Paris SG sont complètement à la rue physiquement », a souligné le chroniqueur, en prenant l’exemple de Marco Verratti. « Je pourrais me gargariser et dire : “regardez le match de Marco Verratti”. Mais je n’ai pas envie de le faire tellement c’est gros. Il y a des joueurs qu’on veut faire jouer à répétition alors qu’on sait qu’ils ne le peuvent pas, notamment Verratti ». Selon le journaliste sportif, Mauricio Pochettino doit se rendre compte que son équipe est incapable d’enchaîner. Pour preuve, il souligne : « il n’y avait aucune créativité, des fautes techniques, rien n’a fonctionné. Pourtant sur le papier l’équipe du PSG avait l’air équilibrée ».

Selon Daniel Riolo, le positionnement de Kylian Mbappé en N°9 n’a pas été efficace contre les Nantais. « Ce n’est pas possible ! Il dézone tout le temps, donc il n’y a aucun référent devant. Bon, ils ont peut-être pensé que contre Nantes tout passerait. Eh bien non ! Dimanche soir, le PSG a insulté le jeu et s’est pris une porte dans la tronche. Clairement. La médiocrité, je ne sais pas si c’est dû à un problème physique. Mais les bons matchs des Rouge et Bleu, tu les comptes sur les doigts d’une main », a-t-il enfoncé.













Par ALEXIS