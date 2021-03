Stade Rennais : Trois joueurs en équipe de France espoirs

Publié le 15 mars 2021 à 17:00

Le Stade Rennais a enfin renoué avec la victoire en Ligue 1 ce week-end à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Un succès étriqué (1-0) au Roazhon Park contre le RC Strasbourg mais important pour repartir du bon pied pour les Rouge et Noir avant la trêve internationale dans dix jours. Et à cette occasion, trois membres de l'effectif de Bruno Genesio vont rejoindre l'équipe de France espoirs dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2021. Une bouffée d'air pour les Bretons, qui auront trois rencontres importantes à jouer avec le groupe de Sylvain Ripoll.

Stade Rennais : trois Rouge et Noir chez les Bleuets

Le Stade Rennais a encore un déplacement difficile sur la pelouse du FC Metz à gérer avec de s'accorder un petit break international. Les joueurs de Bruno Genesio ont enfin relevé la tête après cinq défaites consécutives en Ligue 1, et enregistre leurs premiers succès avec leur nouvel entraîneur. Mais plusieurs joueurs vont néanmoins rejoindre le groupe de l'équipe de France espoirs pour les trois prochains matches dans Bleuets comptant pour les élimatoires de l'Euro 2021. Le sélectionneur Sylvain Ripoll et ancien coach du FC Lorient a fait confiance à trois joueurs du Stade Rennais : les latéraux Faitout Maouassa et Adrien Truffert, mais aussi Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain de Rennes ne rejoindra donc pas l'équipe A de Didier Deschamps, à quelques mois de l'Euro 2020. Avec les Espoirs, il affrontera le Danemark le 25 mars, puis la Russie le 28 et l'Islande le 31.

La liste de Sylvain Ripoll pour les trois match des Espoirs

Voici la liste complète des joueurs convoqués par Sylvain Ripoll pour les trois matches des Bleuets à la fin du mois de mars. Gardiens : Alban Lafont (Nantes), Illan Meslier (Leeds), Dimitry Bertaud (Montpellier). Défenseurs : Colin Dagba (Paris SG), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (Leipzig), Jules Koundé (Séville), Wesley Fofana (Leicester), Benoit Badiashile (Monaco), Faitout Maouassa (Rennes), Adrien Truffert (Rennes). Milieux de terrain : Romain Faivre (Brest), Boubakary Soumaré (Lille), Mattéo Guendouzi (Hertha Berlin), Boubacar Kamara (Marseille), Eduardo Camavinga (Rennes), Houssem Aouar (Lyon), Aurélien Tchouameni (Monaco). Attaquants : Amine Gouiri (Nice), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Jonathan Ikoné (Lille), Randal Kolo Muani (Nantes), Odsonne Edouard (Celtic).













Par Matthieu