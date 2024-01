Alors que l’OM est toujours en quête d’un nouveau latéral gauche, le président Pablo Longoria travaille en coulisse pour faire venir Nuno Tavares.

Mercato OM : Pablo Longoria privilégie la piste Nuno Tavares

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a bouclé un départ inattendu en défense. Six mois après son arrivée en provenance de l’Atletico Madrid, Renan Lodi a fait ses valises pour rebondir en Arabie Saoudite. Il a rejoint le club d’Al-Hilal contre un chèque d’environ 23 millions d’euros. La direction de l’OM a ainsi réalisé une belle avec le latéral gauche brésilien et devra à présent vite combler le vide laissé par son départ. Et si le défenseur suisse Ulisses Garcia a récemment signé à l’Olympique de Marseille, la recherche d'un titulaire au poste de latéral gauche est toujours d'actualité.

Plusieurs options sont déjà exploitées par l’OM, mais celles menant à Adrien Truffert (Stade Rennais) et Bradley Locko (Stade Brestois) sont sérieusement compromises en raison de divers obstacles. Deux pistes s’offrent désormais à la direction marseillaise, et elles représentent deux tendances divergentes à l’OM. L’Équipe indique en effet que le président Pablo Longoria privilégie la piste menant à Nuno Tavares en raison de son passif marseillais. Le latéral gauche portugais a été prêté la saison dernière à Marseille, où il a enchainé de belles performances. Le président marseillais tenterait donc de le faire revenir en Ligue 1 cet hiver et cet intérêt semble réciproque. Puisque Nuno Tavares, actuellement prêté par Arsenal à Nottingham Forest, aimerait aussi revenir dans la cité phocéenne. Les négociations pour son éventuel retour devraient s’intensifier dans les jours à venir.

Mehdi Benatia et Stéphane Tessier insistent plutôt pour Quentin Merlin

Le président de l’OM, Pablo Longoria, entretient d'excellentes relations avec Arsenal et espère réussir cette opération complexe. Toutefois, une autre option est sur la table, avec le duo Mehdi Benatia et Stéphane Tessier qui milite en interne pour une arrivée de Quentin Merlin en provenance du FC Nantes. Un accord total aurait déjà été trouvé avec le club nantais, mais son transfert dépendrait du moment où les Canaris trouveraient son remplaçant. La balance penche donc entre Nuno Tavares et Quentin Merlin, avec des sources internes indiquant « c’est du 50-50 ». La résolution de cette problématique dépendra probablement de la rapidité avec laquelle ces deux pistes se développeront. Les supporters de l’OM attendent sans doute de savoir quel sera le choix final pour renforcer le couloir gauche de leur équipe.