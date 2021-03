PSG : Cambriolages, première décision du Paris Saint-Germain

Publié le 16 mars 2021 à 01:12

Le PSG a vécu deux événements malheureux lors du match qui l’a opposé au FC Nantes dimanche soir. Il y a eu un double cambriolage au domicile d'Angel Di Maria et chez le père de Marquinhos.

PSG : Dispositif de sécurité renforcé chez les joueurs

Le dimanche 14 mars n’était pas un bon jour pour le PSG. Le club parisien a vécu une soirée cauchemardesque en championnat puis en hors des terrains. En effet, l’équipe de Mauricio Pochettino, l’ entraîneur argentin du Paris SG, s’est inclinée devant le FC Nantes (1-2) sur sa propre pelouse du Parc des Princes. Cette défaite est la 7e du club de Nasser Al-Khelaïfi cette saison. Et ce mauvais résultat n’était pas le seul problème de la soirée pour le PSG. Pendant que les joueurs souffraient sur le terrain, la famille d’Angel Di Maria et celle de Marquinhos se faisaient cambrioler dans la même soirée. L’attaquant argentin du Paris Saint-Germain est d’ailleurs sorti du terrain à l’heure de jeu (62e) afin de se rendre d’urgence auprès de sa femme et ses deux filles. Selon les informations de L’Équipe, « le club parisien a décidé d'établir un dispositif de sécurité renforcé devant les logements de ses joueurs ».

Certains joueurs du PSG, dont Kylian Mbappé et Neymar, ont déjà anticipé cette mesure en renforçant la sécurité de leurs domiciles pour éviter les vols récurrents dont sont victimes les footballeurs. « La plupart des joueurs foot habitent de grandes maisons déjà équipées de vidéo surveillance ou d'alarmes. La direction parisienne devrait prendre à ses frais une surveillance humaine supplémentaire pendant un temps donné. Un ou des agents de sécurité seront ainsi postés devant chaque résidence 24 heures sur 24 », a fait savoir le quotidien sportif.

Les joueurs du Paris SG affectés par les cambriolages

La direction du Paris SG, le staff technique et des joueurs avaient eu vent des cambriolages chez les deux joueurs en plein match. La défaite des Rouge et Bleu face aux Canaris du FC Nantes peut-elle s’expliquer par cette mauvaise nouvelle ? Selon Mauricio Pochettino, ces incidents ont eu un impact négatif sur le mental de son équipe bien que cela ne justifie pas la défaite. « Il y a des choses extrasportives qui se sont passées. Ce n'est pas une excuse, mais cela explique la baisse d'énergie... anormale », a répondu le coach parisien en conférence de presse.













