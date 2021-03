FC Nantes Mercato : Décision de Kolo Muani sur son avenir

Publié le 16 mars 2021 à 15:00

Attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani est à la lumière depuis sa performance remarquable contre le PSG en Ligue 1. Tenant une proposition de prolongation de contrat entre les mains, le jeune joueur aurait pris une décision.

FC Nantes : négociations au point mort pour Kolo Muani

Randal Kolo Muani a tapé dans l’oeil de clubs étrangers grâce à ses performances avec le FC Nantes, dont il est l’avant-centre N°1 cette saison. Dimanche soir, il a été un acteur majeur de la défaite infligée aux Paris Saint-Germain à Parc des Princes. L’attaquant de 22 ans a marqué un but (1-1, 59e) et délivré une passe décisive à Moses Simon (1-2, 71e) contre les Parisiens. Il avait ainsi renversé le club de la capitale en deuxième période, car Julian Draxler avait ouvert le score évidemment pour le Paris SG, juste avant la pause (1-0, 42e). Déjà courtisé, Randal Kolo Muani a attiré l’attention sur lui davantage après son match réussi à Paris. Informée de l’intérêt pour sa pépite, la Direction des Canaris lui a transmis une offre pour prolonger son bail prenant fin le 30 juin 2022. Mais d’après les informations d’Olivier Ménard de L’Équipe du Soir, les négociations concernant une éventuelle prolongation du contrat du natif Bondy n’ont pas avancé. En effet, les représentants du joueur formé au FCN aurait fait une contre-proposition que le président Waldemar Kita n’aurait pas acceptée, du moins pour l'instant.

La décision de l'attaquant connue à la fin de la saison ?

Alors que les négociations sont au point mort, Bernard Lions croit savoir que Randal Kolo Muani attend le mercato estival, afin de prendre une décision sur son avenir. « Il attend la fin de la saison pour se positionner », a fait savoir le journaliste du quotidien sportif, tout en précisant : « ça ne veut pas dire qu’il ne prolongera pas, mais il a 21 ans et a toutes les cartes en main ». Randal Kolo Muani compte 35 matchs, 4 buts et 6 passes décisives sous le maillot du FC Nantes, toutes compétitions confondues. Cette saison, il a disputé 28 matchs pour 26 titularisations en Ligue 1. Le N°23 des Canaris a inscrit 4 buts et offert 5 passes décisives en championnat.













Par ALEXIS