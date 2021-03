PSG : Retour de Neymar, Mauricio Pochettino fait une annonce

Publié le 16 mars 2021 à 23:06

Le PSG a déclaré Neymar forfait pour le match contre Lille LOSC, mercredi (21h), en 8e de finale de la coupe de France. L'annonce concernant le footballeur brésilien a été faite dans un communiqué officiel publié sur le site internet du club parisien ce mardi.

PSG : Pochettino espère le retour de Neymar contre l'OL

Blessé depuis le 10 février, Neymar Jr ne rejouera pas ce mercredi avec le PSG pour le match contre Lille OSC. Le joueur offensif a certes repris l’entraînement, mais il n’est pas encore opérationnel. « Neymar Jr a repris avec le groupe et continue son travail individuel », a fait savoir le club de la capitale dans son point médical précédent son match contre les Lillois.

Invité à commenter l’absence de plus d’un mois de l'attaquant parisien, l'entraîneur Maurico Pochettino s'est montré impatient de le voir revenir dans le jeu. « L’objectif est qu’il rejoue le plus vite possible. Comme nous le disons, le principal, c’est qu’il aille mieux jour après jour », a-t-il déclaré avant d'ajouter : « Nous verrons s’il sera disponible pour le déplacement à Lyon, ce serait une bonne chose pour toute l’équipe ».

Rappelons que les Rouge et Bleu ont été battus par le FC Nantes dimanche (1-2) au Parc des Princes, en l'absence de Neymar. Cette défaite comptait pour la 29e journée de Ligue 1.

Revanche du Paris SG sur les Lyonnais ?

Au sujet du déplacement dans la capitale des Gaules, le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique Lyonnais le 21 mars prochain, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium (21h). Les joueurs Parsiens sont 2es au classement du championnat français tout juste devant les Lyonnais. Les deux équipes parisienne et lyonnaise ont cependant le même nombre de points (60 chacun).

Lors du match aller, l’équipe de Thomas Tuchel (ex-coach du PSG) s’était inclinée devant celle de Rudi Garcia (1-0) à Paris. C’était le 13 décembre 2020, à l’occasion de la 14e journée de L1. Neymar avait joué tout le match, mais était resté impuissant. En plus de l'enjeu de cette rencontre (la 1ère place du championnat), l'équipe de Maurico Pochettino aura à cœur de prendre sa revanche sur Lyon.

À noter que le vainqueur de cette confrontation directe peut rejoindre ou doubler le LOSC (63 points) à la différence de buts en cas d'échec de Lille sur le terrain de Nîmes Olympiques.













Par ALEXIS