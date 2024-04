Découvrez le Top 5 meilleurs entraîneurs de l’OM de ces 20 dernières années. L’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus emblématiques du football français, a connu des hauts et des bas au cours des deux dernières décennies. Les entraîneurs qui se sont succédé à la tête de l’équipe ont joué un rôle important dans les succès et les échecs du club.

Notre Top 5 meilleurs entraîneurs de l’OM de ces 20 dernières années

Foot-sur7.fr propose un classement des meilleurs entraîneurs de l’OM des 20 dernières années, en se basant sur leurs performances, leur impact sur le club, et les titres obtenus.

1. Didier Deschamps (2009-2012)

Didier Deschamps se distingue comme le meilleur entraîneur de l’OM de ces vingt dernières années. Arrivé en 2009, il a rapidement transformé l’équipe, menant le club à son premier titre de champion de France en 18 ans dès sa première saison complète. Sous la houlette de Didier Deschamps, l’Olympique de Marseille a également remporté trois Coupes de la Ligue consécutives (2010, 2011, 2012) et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions en 2012.

Sa rigueur tactique et son leadership ont été importants pour instaurer une culture de gagnant au club phocéen à qui il a aussi permis de gagner 2 Trophée des champions en 2010 et 2011. Le Palmarès de Deschamps à l’OM est de 83 victoires, 39 matchs nuls et de 41 défaites en 163 matchs toutes compétitions confondues.

2. Rudi Garcia (2016-2019)

Rudi Garcia mérite sa place dans ce classement grâce à la finale de la Ligue Europa en 2018. Malgré la défaite contre l’Atlético Madrid, il a réussi à galvaniser son équipe et à retrouver une compétition européenne majeure, ce qui manquait au club depuis plusieurs années.

Rudi Garcia a également stabilisé l’équipe en Ligue 1 en lui assurant des qualifications européennes régulières. Sur le banc de l’OM, Rudi Garcia a réalisé 69 victoires, 31 matchs nuls et 42 défaites toutes compétitions incluses.

3. Marcelo Bielsa (2014-2015)

Bien que son passage ait été bref, Marcelo Bielsa a laissé une marque indélébile à l’OM. Connu pour son style de jeu offensif et sa rigueur tactique basée sur la solidité de son milieu de terrain et sa défense, Marcelo Bielsa a mené l’équipe à une surprenante quatrième place en Ligue 1 en 2014-2015. L’OM luttait même pour le titre une grande partie de la saison. Son impact sur le jeu de l’équipe et son héritage tactique perdurent bien au-delà de son départ.

Lors de la saison qu’il a passé sur le banc phocéen, Marcelo Bielsa a réalisé 21 victoires, 6 matchs nuls et 14 revers.

4. Élie Baup (2012-2013)

Arrivé après Didier Deschamps, Élie Baup a su maintenir l’équipe compétitive malgré des moyens limités. Sous sa direction, l’OM a terminé second de Ligue 1 en 2012-2013, qualifiant directement le club pour la Ligue des Champions. Sa capacité à obtenir des résultats avec un effectif jugé moins compétitif que ceux de ses rivaux est particulièrement remarquable.

Dans le détails, Élie Baup a remporté avec l’équipe marseillaise 34 victoire et 15 nuls pour 25 défaites.

5. André Villas-Boas (2019-2021)

André Villas-Boas a apporté une certaine stabilité à l’Olympique de Marseille après une période de résultats inconstants. En 2019-2020, il a mené l’équipe à une deuxième place en Ligue 1, garantissant une place en Ligue des Champions.

Sa gestion du groupe et son approche tactique ont été bien reçues, même si son passage a été assombri par des tensions en interne et une fin controversée. À côté de ses 29 matchs victorieux et 13 matchs nuls pour 18 défaites, André Villas-Boas.

Ces entraîneurs présents dans ce Top 5 meilleurs entraîneurs de l’OM de ces 20 dernières années ont chacun, à leur manière, marqué l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. Ils ont su gérer les pressions inhérentes à la direction d’un grand club français et ont par moments réussi à ramener la gloire à un club ayant une base de supporters passionnés et exigeants.

Cette liste met en lumière non seulement leurs succès, mais aussi l’impact durable qu’ils ont eu sur le club, démontrant que le rôle d’un entraîneur va bien au-delà des simples résultats sur le terrain.