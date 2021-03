PSG Mercato : Liverpool, le club parfait pour Kylian Mbappé ?

Publié le 17 mars 2021 à 14:15

La saison du PSG avance vite et l'avenir de Kylian Mbappé reste flou. Alors que les Parisiens attendrent de connaître leur adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a toujours pas prolongé un contrat qui prendre fin en juin 2022. Si l'international français s'est dit heureux à Paris, notamment après sa performance de grande classe sur la pelouse du FC Barcelone, les deux parties ne sont toujours pas tombées d'accord et le temps commence à presser. Le Real Madrid et Liverpool sont toujours sur le coup et scrute de près les choix du joueur.

Liverpool, prochaine destination pour Mbappé ?

Pour Djibril Cissé, consultant pour La Chaîne L'Equipe et ancien joueurs des Reds, le club de Jürgen Klopp est parfait pour le joueur du PSG. "Je le vois à Liverpool, en grand. C’est beaucoup d’argent. Un gros investissement, énorme, mais je pense que le garçon en vaut la peine et je le vois là-bas, a déclaré Djibril Cissé. Tout d’abord, il est intelligent, il a l’esprit d’équipe, il peut donc jouer dans différentes positions et il va jouer avec Salah et Sadio Mane. Si Firmino reste, vous savez, ce sera une équipe de fous. Pour moi, ce serait la meilleure équipe du monde. Ce serait la meilleure. Je ne sais pas ce que Liverpool peut faire en termes d’investissement, mais ce serait un grand changement pour un joueur clé. Je veux rêver, et je veux le voir là-bas."

Le PSG ne lâche pas l'affaire

Cependant, les dirigeants parisiens ne sont évidemment pas de cet avis, notamment le président Nasser al-Khelaïfi, convaincu de voir Kylian Mbappé au PSG pour quelques années encore. "C'est une fierté d'être en quarts de finale de la Ligue des champions. Moi, j'ai oublié ce qui s'est passé il y a quatre ans (sourire), s'était satisfait le président parisien après la qualification contre le Barça. L'histoire va rester, mais on a joué et on a sorti le grand Barcelone, on est content. Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens." Le Français, quant à lui, reste flou. "Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux, les supporteurs, le club m’ont toujours aidé, et rien que pour ça je serai toujours reconnaissant envers le club, avait expliqué Mbappé au Daily Mail. Mais je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être, c’est comme ça que ma réflexion se tourne."













Par Matthieu