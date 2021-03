PSG Mercato : Al-Khelaïfi scelle l'avenir de Mbappé et Neymar

Publié le 11 mars 2021 à 00:30

Au sortir de la qualification du PSG contre le Barça, Nasser Al-Khelaïfi a fait une annonce sur Kylian Mbappé et Neymar Jr. Les deux attaquants parisiens sont à un an de l’expiration de leurs contrats avec Paris.

Nasser AlKhelaïfi ferme la porte pour Mbappé et Neymar

Le Paris Saint-Germain a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions mercredi. Un match nul (1-1) a suffi au PSG pour écarter le FC Barcelone et se hisser en quarts de la C1. Déjà auteur d’un triplé à l’aller au Camp Nou, Kylian Mbappé a ouvert le score sur penalty à la 30e minute. Lionel Messi a évité une nouvelle défaite aux siens sur un coup de canon avant le retour aux vestiaires (37e). Satisfait de la qualification, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Le président du PSG n’entend pas lâcher ses pépites. Il a scellé leur avenir parisien après la rencontre.

Grosses prolongations en vue au PSG

Pour le dirigeant parisien, ses deux attaquants sont encore loin d’un départ. « Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens », a assuré le patron du Paris Saint-Germain au micro de RMC Sport. Recrutés à prix d’or en 2017, le Brésilien et l’ancien Monégasque sont liés au PSG jusqu’en 2022. Les discussions pour leur prolongation de contrat sont en cours. S’agissant de l’ancien blaugrana, il ne cache plus son bien-être et son désir de poursuivre dans la capitale. Quant au champion du monde tricolore, le doute entoure encore quelque peu son avenir parisien. Surtout que la presse espagnole, notamment la Cadena SER, a récemment révélé qu’il avait déjà repoussé succinctement trois propositions de Leonardo. Reste à savoir si la sortie de Nasser Al-Khelaïfi suffira à rassurer le natif de Bondy. Lequel est annoncé depuis plusieurs mois au Real Madrid.













Par Ange A.