PSG : Le Chelsea de Tuchel promis à Paris ? Le stress monte

Publié le 18 mars 2021 à 14:00

Le PSG attend depuis maintenant une semaine de connaître son adversaire en quarts de finale de Ligue des champions, et il a désormais un bon aperçu de ce qui l'attend, avec les qualifications du Bayern Munich, du Real Madrid, de Manchester City et de Chelsea mardi et mercredi. Ces clubs viennent rejoindre les Parisiens, le Borussia Dortmund, Liverpool et le FC Porto. Et une crainte commence à monter du côté des champions de France en titre, celle de croiser la route de Thomas Tuchel, impressionnant avec Chelsea depuis qu'il a rejoint le club londonien.

Chelsea sur la route du PSG en quarts de finale de C1 ?

Et si le PSG recroisait dès les quarts de finale de la Ligue des champions la route de son ancien entraîneur Thomas Tuchel ? Du côté du technicien allemand, ça serait peut-être un peu tôt ! "Retrouver le PSG en quart ? Je ne suis pas sûr (rires) ! Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre. On doit attendre, c'est toujours un moment avec du suspense et on ne peut pas changer (...) Nous sommes une équipe toujours capable de trouver une solution offensive et de combattre, nous sommes prêts à souffrir", a confié Thomas Tuchel au micro de RMC. Ce serait aussi l'occasion pour Thiago Silva, qui a rejoint les Blues cet été, de retrouver son ancien club.

Les Parisiens et la crainte de retrouver Thomas Tuchel

Le PSG n'est jamais trop amateur des retrouvailles. Et la peur de voir Thomas Tuchel s'offrir le scalp des Parisiens dans quelques semaines monte. "Il ne faudra pas jouer avec le frein à main, mais vous imaginez si on perd contre notre ancien entraîneur et notre ancien joueur et capitaine emblématique ? Ça ferait un peu tâche, s'est inquiété le consultant de RMC et ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen. Il pourrait y avoir un blocage mental sur ce match-là, donc si on pouvait éviter Chelsea, ce ne serait pas plus mal. Je préfèrerais que l’on se le réserve, pourquoi pas, sur une demi-finale ou une finale. e facteur Tuchel sera important. Parce que jouer son ancien coach, qui était encore en poste il y a même pas trois mois, il y aura probablement une envie de revanche. Il y aura Thiago Silva aussi dans l’équipe. Cela peut exciter d’autant plus les joueurs de Chelsea pour faire mieux que rivaliser avec le PSG." Réponse vendredi avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions.













Par Matthieu