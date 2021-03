PSG : LdC, réaction de Pochettino au tirage Bayern Munich

Publié le 19 mars 2021 à 16:15

Le PSG retrouve le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. C'est le résultat du tirage au sort effectué, ce vendredi à l'UEFA. Mauricio Pochettino a réagi au verdict de ce tirage.

PSG : Pochettino « optimiste pour aller en demi-finales »

Affiche de la finale de la Ligue des champions 2019-2020, Bayern Munich - PSG est encore celle des quarts de finale de la même compétition. À l'issue du tirage au sort, Mauricio Pochettino a livré ses premières impressions sur l'adversaire de son équipe. « Nous sommes heureux d’être à ce niveau, ce sont les 8 meilleures équipes d’Europe qui vont s’affronter, c’est un honneur de disputer cette compétition. La Champions League est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre », a-t-il déclaré, sur le site officiel du club de la capitale.

« Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement. Nous sommes optimistes, l’équipe sera compétitive, nous avons éliminé le FC Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales », a rassuré le nouvel entraîneur du PSG.

Mauvais souvenir pour le coach du Paris SG

À noter que Mauricio Pochettino n'était pas le coach du Paris Saint-Germain quand ce dernier a perdu la finale de la C1 au profit du club bavarois, à Lisbonne (1-0) en août dernier. C'est plutôt Thomas Tuchel qui était sur le banc de touche des Rouge et Bleu. Toutefois, le technicien argentin a déjà croisé le chemin du club de Bundesliga, avec Tottenham. Et ça ne s'était pas bien passé pour lui ! En effet, les Spurs avaient été humiliés par le Bayern à Londres (2-7), en phase de poule de la Ligue des champions en 2019. Le nouvel entraîneur du PSG avait été viré un mois plus tard du club de Premier League.













Par ALEXIS