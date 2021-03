PSG : Catastrophe, pire tirage possible en Ligue des champions

Publié le 19 mars 2021 à 12:30

Le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions se déroulait ce vendredi et huit équipes, dont le PSG, attendaient de connaître leur sort. Les rencontres aller qui se dérouleront les 6 et 7 avril, tandis que les matches retour auront lieu les 13 et 14 avril. Et le tirage n'a pas été clément pour le Paris Saint-Germain, qui hérite du plus gros client avec le Bayern Munich. Les Parisiens retrouveront leur adversaire de la finale de la dernière édition, qui les avait privés de leur toute première coupe aux grandes oreilles à Lisbonne, en août (1-0).

Le plus gros morceau pour le PSG

Le PSG craignait de croiser la route de Chelsea sur son chemin vers la finale de la Ligue des champions. Et ça ne sera pas le cas avant, les Parisiens ont dû pousser un ouf de soulagement en voyant le club de Thomas Tuchel tiré contre le FC Porto. Mais ils ont ensuite été pris d'une angoisse en voyant les trois derniers adversaires qu'il leur était possible de rencontrer : le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool. Et c'est la pire de ces trois gros morceau dont a hérité le PSG, les Allemands du Bayern Munich. Les Bavarois font peur et leur machine de guerre inarrêtable la saison dernière, ne semble pas gavée de succès. Ils recroiseront la route des champions de France, après les avoir battus en finale de C1 la saison dernière (1-0), pour la grande première du PSG à ce stade de la compétition.

Un énorme test contre le Bayern Munich

Le tirage concernait aussi les demi-finales, car les gagnants des quarts de finale sauront déjà à quoi s'attendre dans le dernier carré. En cas de qualification contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain sera confronté au vainqueur du duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Ce serait une autre affiche dantesque si le club de Mauricio Pochettino venait à être confronté à celui de Pep Guardiola, leader incontestable de Premier League cette saison. Les deux autres quarts de finale opposeront le FC Porto à Chelsea, et le Real Madrid de Zinédine Zidane se frottera au Liverpool de Jürgen Klopp, dans une affiche européenne qui fait déjà saliver.













Par Matthieu