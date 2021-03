PSG, OL Mercato : Paqueta, les raisons du raté de Leonardo

Publié le 21 mars 2021 à 06:30

Longtemps annoncé sur les tablettes du PSG, Lucas Paqueta a finalement rejoint l’Olympique lyonnais l’été dernier. La mère du milieu de terrain brésilien est revenue sur le choix de son fils de signer à l’OL.

Les dessous du transfert raté de Paqueta au PSG

De retour au PSG en 2019, Leonardo avait frappé un premier grand coup en recrutant Mauro Icardi. Comme lors de son premier passage, le technicien brésilien comptait encore réaliser quelques coups en Italie. Ainsi, plusieurs noms de la Serie A étaient associés au Paris Saint-Germain. Celui du Brésilien Lucas Paqueta revenait avec insistance dans la capitale. Au final, le milieu de 23 ans a rejoint la Ligue 1 l’été dernier, mais s’est engagé en faveur de l’Olympique lyonnais. À la veille du choc entre Paris et Lyon, la maman du milieu auriverde (13 sélections/2 buts) a expliqué pourquoi l’ancien rossoneri a préféré un transfert à l’OL. « Leo nous a appelés, mais il voulait le faire venir lors du mercato d’hiver [janvier 2021]. Lucas ne voulait pas attendre six mois de plus. Juni, lui, était prêt à le faire venir tout de suite », a-t-elle confié à L’Équipe.

Des retrouvailles imminentes avec Paris

Recruté contre 20 millions d’euros, Lucas Paqueta est l’une des satisfactions lyonnaises. Le milieu brésilien a déjà disputé 23 matchs avec l’OL, dont 19 en tant que titulaire. L’ancien milanais compte également 4 buts et 2 passes décisives cette saison avec les Gones. Ce dimanche, Rudi Garcia devrait encore aligner Paqueta pour la réception du PSG au Groupama Stadium. Les deux équipes sont à la lutte pour le titre. Paris (2e) et Lyon (3e) comptent le même nombre de points à neuf journées de la fin du championnat. Lors de leur dernière rencontre, l’OL porté par un Paqueta des grands soirs avait dominé Paris au Parc des Princes (0-1).













Par Ange A.