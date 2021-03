PSG Mercato: Une cible pour remplacer Kylian Mbappé

Publié le 24 mars 2021 à 07:48

L’actualité Mercato PSG se réchauffe autour de Kylian Mbappé. L’attaquant du club parisien pourrait partir à la fin de la saison, ce qui amène les dirigeants du Paris Saint-Germain à anticiper son départ. Un joueur de poids vient d’entrer dans le viseur de Leonardo.

Mercato PSG : Un nouveau remplaçant de Kylian Mbappé ciblé

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé n’est plus qu’à un peu plus d’une année de la fin de son contrat. Alors qu’il bénéfice de plusieurs offres dites alléchantes de ses dirigeants, le buteur tricolore n’a jusqu’ici pas donné de suite favorable, prétextant une réflexion sur son avenir.

En réalité, Kylian Mbappé, ciblé par le Real Madrid, aimerait tenter l’aventure espagnole. L’attaquant de 22 ans n’a jamais caché son intérêt pour le club merengue qui est un de ses grands rêves. Avec la présence de Zinédine Zidane, entraîneur de cette équipe Madrilène, l’ex-joueur offensif de l’As Monaco se voit réussir chez le géant espagnol. Il semble que le Paris Saint-Germain commence à comprendre la situation puisque des offensives sont initiées pour lui trouver un remplaçant.

Mohamed Salah vers le Paris SG ?

En effet, sur le plateau du Transfer Window Podcast, le journaliste sportif au Times, Duncan Castles, a expliqué que Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs pensent à Mohamed Salah de Liverpool FC comme possible remplaçant de l’attaquant français. Dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid qui en fait une alternative à Mbappé, Mohamed Salah serait devenu la nouvelle cible de Leonardo, l’homme en charge du secteur sportif au club parisien.

Le mercato PSG ne devrait pas cesser de faire l’actualité puisque Lionel Messi est lui aussi ciblé par les dirigeants parisiens. Même si le nouveau président barcelonais, Joan Laporta, promet de tout faire pour retenir le joueur argentin, le Paris SG et Manchester City passent pour ses deux possibles prochaines destinations.







Par Gary SLM