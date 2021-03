ASSE Mercato : Un défenseur prometteur repéré en Turquie

Publié le 24 mars 2021 à 13:15

Toujours sans moyens financiers, l’ ASSE garde ses mêmes méthodes de recrutement. Ses scouts prospectent un peu partout, dans les championnats étrangers. Il aurait déniché un défenseur en deuxième division turque.

L' ASSE aurait supervisé Ismail Cokcalis avec Bursaspor

En grande difficulté en Ligue 1, l’ ASSE cherche déjà des renforts pour la saison prochaine. Ainsi, les noms de jeunes joueurs prometteurs de la sélection locale du Maroc, récemment vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2021) ont été cochés par les recruteurs stéphanois, en attendant l'ouverture du prochain mercato. En dehors de l’Afrique, Sainté observe également de jeunes joueurs en Amérique du Sud et en dehors des 5 grands championnats d’Europe. D’après les informations du média turc Bursadabugun, les Verts ont supervisé Ismail Cokcalis en Turquie. La source apprend que Julien Cordonnier a assisté à la rencontre entre Adanaspor et Bursaspor et (0-3), dimanche dernier. La mission du membre de la cellule recrutement du club ligérien était en effet de scruter l’arrière latéral droit du Bursaspor, lors du match de la 9e journée du championnat de D2 turque. Face à Adanaspor, Ismail Cokcalis n’a pas été décisif, mais aurait séduit le superviseur de l’ ASSE.

Forte concurrence sur le défenseur turc

La cible des Stéphanois est sous contrat avec ‘’Les Crocodiles Verts’’ jusqu’à fin juin 2022. Passé de la réserve du club basé à Bursa à l’équipe A cette saison, le défenseur de 20 ans a pris part à 24 matchs de championnats. Il a marqué un but et délivré un but et délivré 3 passes décisives. En plus de l’AS Saint-Étienne, le prometteur arrière serait suivi en Ligue 1 par 4 clubs : l’OL, le Stade rennais, le RC Lens et le FC Metz. Une forte concurrence pour les Stéphanois, surtout que le tarif du joueur est de moins d’un million d’euros (500 000 € précisément), selon l’estimation de Transfermarkt.







Par ALEXIS