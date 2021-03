ASSE Mercato : Sainté découvre une nouvelle mine de pépites

Publié le 17 mars 2021 à 15:00

Merry Krimau, ancien joueur de l’ ASSE, aujourd'hui DTN du Maroc, a confirmé l’intérêt du club ligérien pour au moins six jeunes joueurs évoluant dans l’élite marocaine et ayant brillé lors du CHAN 2021 au Cameroun.

L'ASSE suit 6 joueurs marocains champions d'Afrique

Sans grand moyen financier, l’ ASSE prospecte sur tous les continents, afin de trouver de jeunes joueurs très prometteurs à faire briller. L’été dernier, Claude Puel avait réussi à dénicher Yvan Neyou au Sporting Braga (Portugal) en juillet 2020. Il s’est engagé avec les Verts pour une saison, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et en quelques matchs disputés, il a convaincu le staff technique et les responsables stéphanois grâce à ses bonnes prestations. Ainsi, son transfert a été acté officiellement le 18 novembre 2020, avant la fin de son bail et aussi l’ouverture du mercato. Pour découvrir d’autres Yvan Neyou, l’AS Saint-Étienne s’est tournée vers le Maroc, vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) au Cameroun, en février dernier.

En effet, Merry Krimau a confié à But Football Club que les recruteurs stéphanois ont coché les noms de six joueurs suivis au Maroc. « Reda Slim, qui joue au FAR à Rabat, est un super joueur par exemple. Benyachou de Safi également. Ce sont de jeunes talents. Certains ont fait le CHAN et ont été champions d'Afrique. Ils font partie des très bons joueurs locaux. Pour moi, c'est une très bonne chose que l' ASSE s'intéresse à ce type de talents qui jouent en première division au Maroc », a confirmé l’ancien attaquant de Sainté (1986-1987).

Krimau vante les qualités des jeunes joueurs du Maroc

Interrogé exclusivement par la source sur la possibilité pour ces joueurs de faire carrière en Ligue 1 ou de rejoindre les Verts, Merry Krimau a répondu : « pourquoi pas ? Quand j’entends, que l'AS Saint-Étienne vient voir des joueurs chez nous au Maroc, je trouve ça bien ». « Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de qualité ici, on a vraiment de bons joueurs et beaucoup de talents. Il n'est pas cité dans la liste, mais Soufiane Rahimi (24 ans), qui joue dans le club de ma ville (Raja Casablanca) et qui a été élu meilleur joueur de la CHAN, gagnerait aussi à être observé. Pour moi, c'est le type de joueurs qui pourraient faire du bien en Ligue 1. Au Maroc, on a beaucoup de talents aussi. Malheureusement, le grand public ne les connait pas, car ils partent trop tôt vers le Moyen-Orient… », a appris l’ex-avant-centre de l' ASSE.













Par ALEXIS