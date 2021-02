FC Nantes : Kombouaré optimiste pour le maintien après Nîmes

Publié le 28 février 2021 à 22:45

Le FC Nantes n’a pu ramener qu’un match nul sur la pelouse du Nîmes Olympique. Après cette contreperformance, le FCN pointe à la 19e place du championnat. Malgré cette position, Antoine Kombouaré croit dur comme fer au maintien à l’issue de la saison.

Le FC Nantes accroché par le Nîmes Olympique

En déplacement sur la pelouse d’un mal-classé du championnat, le FC Nantes n’a pas réussi à ramener un bon résultat. Le FCN s’est contenté d’un nul contre le Nîmes Olympique ce dimanche (1-1). La rencontre avait pourtant bien débuté pour les Canaris suite à l’ouverture du score de Ludovic Blas (27e). Les Jaune et Vert se sont faits reprendre dans le dernier quart d’heure suite à l’égalisation de Moussa Koné (76e). Suite à ce résultat aux Costières, les hommes d’Antoine Kombouaré descendent à la 19e place de Ligue 1 Conforama. Leur adversaire du soir pointe à la 18e place du championnat. Malgré cette contreperformance, Antoine Kombouaré reste optimiste pour la suite de la saison.

Kombouaré livre les clés pour rester en Ligue 1

Le coach du FC Nantes croit toujours dur comme fer au maintien. « Si je crois au maintien? Pourquoi vous me posez cette question? Je suis là, super content et je suis persuadé qu’on va se maintenir. Le classement est intéressant pour Nîmes et Lorient mais on attend de voir à la fin de saison. On peut mieux faire », a indiqué Antoine Kombouaré. Pour rester dans l’élite, il attend néanmoins que ses poulains affichent un meilleur visage. « On a perdu deux points. Dans le vestiaire, il y a beaucoup de regrets et de déception, de la colère même. Je suis déçu de ce résultat et de la façon de jouer dans cette seconde mi-temps. C'est dommage de ne pas avoir su mettre le pied sur le ballon et marquer ce second but », a assuré l’entraîneur nantais. Lancé dans une opération maintien, le FCN sera opposé au Stade de Reims lors de la prochaine journée.













Par Ange A.