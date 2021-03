Équipe de France : Lloris et les Bleus méfiants avant l'Ukraine

Publié le 24 mars 2021 à 12:45

Habituée aux matches amicaux au mois de mars, l'équipe de France débute son année par des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Didier Deschamps a convoqué une liste élargie de 26 joueurs pour les trois rencontres des Bleus, dont la première opposera ses joueurs à l'Ukraine, ce mercredi soir, au Stade de France. Pour le capitaine Hugo Lloris, il est très important pour les Français de prendre un bon départ, notamment en perspective de l'Euro 2021 qui se déroulera cet été.

L'équipe de France s'attend à un bon défi

En octobre dernier, l'équipe de France avait écrasé l'Ukraine (7-1) en match amical. Ce mercredi, les deux nations se retrouvent dans un contexte bien différent. "On ne les analyse pas sur ce match particulier mais uniquement sur ce qu'ils ont fait en Ligue des nations face aux Allemands ou aux Espagnols, a expliqué Hugo Lloris en conférence de presse d'avant match. Notre match amical ne reflétait pas une telle différence de niveau. Le match à venir est un match d'ouverture dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. On connaît l'importance d'un début. Il faut bien démarrer. L'ambition est toujours de gagner en équipe de France. Que ce soit la Bosnie, la Finlande, l'Ukraine ou le Kazakhstan, on a du respect pour tous nos rivaux."

Une année chargée pour les Bleus

Avec l'Euro, les éliminatoires et la Ligue des Nations, 2021 s'annonce chargé pour l'équipe de France. "Il est difficile de dissocier les compétitions, a reconnu le capitaine des Bleus. Il y a des places à gagner pour l'Euro. Là, ça passe par la compétition avec ces trois matches en mars. Ça donnera des indices au sélectionneur. Et plus de repères entre nous. On doit continuer à engranger de la confiance en avançant vers cet Euro." Même si sans public, ce n'est pas la même chose. "Par rapport aux autres personnes, on peut continuer notre profession. Mais il existe forcément des manques, de l'adrénaline. On a tous envie de stades pleins et colorés. Mais on garde toujours cette exigence du haut niveau. On a ce devoir de performance. On doit s'y tenir."

Enfin, Hugo Lloris a évoqué son avenir avec les Bleus : "Je suis plus proche de la fin que de mes débuts. J'essaye toujours de donner le maximum au quotidien en club et en sélection. L'Euro a été repoussé d'une année avec en plus cette qualification pour la Coupe du monde. J'essaye de me concentrer sur mon travail. Je ne me projette pas plus loin que ça."







Par Matthieu