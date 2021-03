PSG : Confidences d'un Ballon d'Or sur l'avenir de Mbappé

Publié par Ange A. le 29 mars 2021 à 06:45

Alors que son futur avec le Paris Saint-Germain semble flou, les acteurs s’accordent à dire que Kylian Mbappé est parti pour réaliser une grande carrière. Un ancien lauréat du Ballon d’Or voit notamment le champion du monde tricolore rafler ce prix à plusieurs reprises dans le futur.

Kylian Mbappé Ballon d’Or, il y croit

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Kylian Mbappé est parti sur les mêmes bases pour conserver son titre. À huit journées de la fin du championnat, l’attaquant du Paris Saint-Germain compte 20 réalisations en 25 apparitions. Le buteur francilien s’illustre également avec ses 6 buts et 3 passes décisives en 7 matchs de C1. Au vu de ses performances, l’avant-centre de 22 ans est parti pour réaliser une grande saison. Au terme de celle-ci, il sera notamment question de son avenir au PSG. Il ne lui reste qu’un an de contrat mais il semble peu enclin à rempiler, contrairement à Neymar Jr. Au moment où l’avenir du natif de Bondy s’écrit en pointillés à Paris, Andreï Chevtchenko est certain que l’attaquant des Bleus va accomplir de grandes choses dans sa carrière. Il voit notamment l’ancien monégasque remporter plusieurs Ballons d’Or.

Andreï Chevtchenko confiant pour le buteur du PSG

Aujourd’hui sélectionneur de l’Ukraine, Andreï Chevtchenko a eu à croiser Kylian Mbappé. La France et l’Ukraine se sont séparées dos à dos mercredi lors de la 1re journée des éliminatoires du Mondial 2022. Si l’attaquant du Paris Saint-Germain est resté muet, l’ancien buteur de l’AC Milan voit grand pour son avenir. « On sait à quel point il est exceptionnel, il a un grand avenir devant lui. C’est un joueur qui doit gagner de nombreux Ballons d’Or », a confié le vainqueur du prestigieux prix en 2004. Reste plus qu’au principal concerné de rester constant. Pour le moment dans ces éliminatoires, il n’a pas encore été décisif. Il a même manqué un penalty dimanche lors du succès au Kazakhstan (0-2). Il va tenter de rectifier le tir mercredi contre la Bosnie-Herzégovine.