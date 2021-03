PSG Mercato : Sergio Agüero, le Paris SG en roue libre ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2021 à 17:30

Sergio Agüero s’apprête à refermer une grande partie de sa carrière de footballeur. Arrivé au terme de son contrat, l’attaquant argentin va quitter Manchester City une fois le championnat anglais terminé. Annoncé dans le viseur de plusieurs formations des grands championnats européens, le joueur de 32 ans pourrait finalement atterrir au PSG. Explications.

Manchester City a officialisé le départ de Sergio Agüero

Débarqué en 2011 en provenance de l’Atlético Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, Agüero ne va pas poursuivre son aventure avec les Citizens. Lundi soir, l’actuel leader de Premier League a officiellement annoncé le départ de son buteur pour cet été.

« Manchester City fera ses adieux affectueux et émouvants au légendaire attaquant Sergio Aguero à l’expiration de son contrat cet été. Le club va maintenant commencer à travailler sur les plans pour marquer son départ lors du dernier match à domicile de la saison 2020/21 contre Everton, où l’on espère que des milliers de supporters seront autorisés à se rendre au stade Etihad pour rendre hommage à sa contribution et ses réalisations extraordinaires », a écrit Man City sur son site. La fin d’une ère qui pourrait ouvrir une nouvelle du côté du Paris Saint-Germain.

Ronald Koeman pas fan d’Agüero ?

Si cette information se confirme, cela pourrait être une bonne nouvelle pour l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le quotidien catalan Sport explique ce mardi que l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, ne serait pas vraiment chaud à l’idée d’accueillir le compatriote de Lionel Messi dans son groupe. Le technicien néerlandais des Blaugranas opterait plutôt pour son compatriote Memphis Depay, qui sera lui aussi libre à Lyon cet été.

Le média sportif explique que Koeman serait davantage convaincu que le protégé de Rudi Garcia s’adapterait encore mieux que Sergio au style de jeu qu’il entend mettre en place la saison prochaine. Le capitaine de la sélection hollandaise étant polyvalent. Du coup, Leonardo et le Paris SG pourraient avoir la route toute dégagée pour faire signer l’élément de Pep Guardiola dans les semaines à venir. Après la League anglaise, le natif de Buenos Aires pourrait manquer son retour dans le championnat d’Espagne de football.

Pendant sa carrière et sous le maillot des pensionnaires de l’Etihad Stadium, le coéquipier de Raheem Sterling a remporté 4 Premier League (2012, 2014, 2018 et 2019), 5 Coupe de la Ligue anglaise (2014, 2016, 2018, 2019 et 2020) et 3 Community Shield (2012, 2018 et 2019). Après 10 ans an Angleterre, il va tenter d’aller gagner la Ligue des Champions, seul trophée qui manque à son palmarès en club, sous d’autres cieux.

Affaire à suivre donc…