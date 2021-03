OL Mercato : Memphis Depay d'accord avec le FC Barcelone ?

Publié le 25 mars 2021 à 13:45

L'OL s'éloigne peu à peu de la course au titre en Ligue 1 après sa défaite au Groupama Stadium (2-4) face au Paris SG, lors d'un match capital dans le sprint final en championnat. Le LOSC et les Parisiens ont désormais trois points d'avance, mais l'Olympique Lyonnais ne compte pas baisser les bras si vite. Mais il va également devoir gérer le cas de son maître à jouer Memphis Depay, en fin de contrat à l'issue de la saison et de plus en plus proche du FC Barcelone. Un départ au mercato d'été est plus que certain.

Memphis Depay, un joueur "hors norme" ?

Le FC Barcelone va-t-il réussir un coup en s'offrant Memphis Depay libre ? Le Néerlandais de l'OL est sur le départ et le FC Barcelone est sur le coup depuis le mercato estival de l'année dernière. Rudi Garcia, qui aimerait voir son joueur prolonger, lui a chanté des louanges tout récemment. "Memphis est un joueur hors norme, j’espère qu’il sera encore là la saison prochaine. Son absence peut démontrer quel joueur il est, il est l'un des top players de la planète foot actuelle. Il a encore des choses à améliorer évidemment, mais il a besoin d’honnêteté, de confiance, qu'on lui donne des responsabilités. On est unanime ici pour dire qu’il pouvait être un grand capitaine, il a pris la mesure du rôle", a déclaré l'entraîneur de l'OL. Jean-Michel Larquet, lui, n'est pas du tout de l'avis de Rudi Garcia. "Je ne suis pas du tout d’accord avec Rudi Garcia quand il dit que Memphis est un top joueur mondial. Pas du tout. Je pense que c’est un bon joueur mais qu’il y en a beaucoup de sa qualité. Je pense que Martinez de l’Inter est largement de son niveau par exemple et je pourrais en citer un paquet. Ce qui est grave, c’est que les joueurs sur la fin sont meilleurs que Depay alors qu’il n’est pas sur la fin", a déclaré le consultant sur RMC.

Le joueur de l'OL d'accord avec le Barça ?

Quoi qu'il en soit, l'OL est en passe de perdre son joueur clé pour la saison prochaine. En effet, selon les informations de Sport, le club catalan et Memphis Depay seraient tombés d'accord pour que le Néerlandais rejoigne le Barça cet été. Un accord de principe pour un contrat d'une durée de trois ans du côté de la Catalogne pour le joueur de 27 ans. Ce n'est d'ailleurs pas le seul Oranje que Ronald Koeman tente de ramener dans ses filets. En effet, le FC Barcelone serait tout proche de s'attacher les services du milieu de Liverpool, Georginio Wijnaldum, lui aussi en fin de contrat. Deux arrivées qui viendraient grossir les rangs néerlandais du Barça.







Par Matthieu