Euro Espoirs : Les Bleuets jouent le tout pour le tout

L'équipe de France joue son dernier match de la phase de poule de l'Euro Espoirs et doit s'imposer contre la Finlande pour s'assurer un passeport pour les quarts de finale, qui se dérouleront à partir du 31 mai. Après une défaite contre le Danemark et un succès face à la Russie, les joueurs de Sylvain Ripoll n'ont plus le droit à l'erreur face aux Islandais ce mercredi (18h) en Hongrie.

L'équipe de France ne doit pas croire que c'est gagné d'avance, ce mercredi soir contre l'Islande pour son dernier match de groupe dans cet Euro Espoirs en deux parties. "On savait que l’on avait deux matches sans filet, deux matches couperet, a expliqué Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs. On a plutôt bien abordé le premier et surtout, on a vu la réalité des choses. Cela nous a permis de faire un match bien plus consistant que le premier et de battre une équipe russe qui a beaucoup de qualités, que l’on a empêchée de s’exprimer. Forcément, cela a fait du bien, et cela nous permet d’aborder le deuxième match avec quasiment notre destin entre les pieds. C’est ce que l’on pouvait espérer de mieux. Il faudra être présent au rendez-vous, bien sûr. J’espère que l’on a tiré les enseignements de tout ça sur le long cours et pas seulement par une réaction sur un match."

La France doit se méfier de l'Islande

"On doit uniquement se concentrer sur notre match, ce que l’on doit faire et comment, a ajouté le coach des Bleuets. Il faudra être justes et tranchants sur le plan offensif car on va certainement avoir affaire à un bloc islandais qui va beaucoup défendre et nous fermer un maximum d’espaces. Offensivement, on peut faire beaucoup mieux, je pense." Surtout, Sylvain Ripoll a un effectif pléthorique et talentueux à sa disposition. "J’ai des possibilités dans tous les secteurs. C’est une question de complémentarité, d’équilibre. Il y a la réalité des performances, elle existe d’un match à l’autre. Et il y a un vécu dans cette équipe aussi. Les prises de décisions sont au carrefour de tout ça, et ne tiennent pas compte que d’un seul paramètre. Ma réflexion consiste à un mixte de tout ça. Il y a une gestion de groupe à avoir, évidemment. La seule chose qui compte, c’est que l’équipe de France soit en quarts de finale." Rendez-vous ce mercredi soir pour savoir si les Bleuets ont accompli leur première tâche dans cet Euro Espoirs.