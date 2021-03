Euro Espoirs : Les Bleuets retrouvent des couleurs

Publié par Matthieu le 29 mars 2021 à 10:00

Battue pour son premier match de la phase de poule de l'Euro Espoirs, l'équipe de France devait absolument se reprendre pour conserver une chance de se qualifier pour la phase à élimination directe, qui aura lieu fin mais, début juin. Après avoir perdu trois points bêtement contre le Danemark, les joueurs de Sylvain Ripoll se sont imposés (2-0) contre la Russie. Ils devront battre l'Islande pour s'assurer une qualification pour le tour suivant.

La France se reprend contre la Russie

Après une défaite surprise en ouveture contre le Danemark, les Bleuets ont montré un autre visage à l'occasion de leur deuxième match de l'Euro Espoirs, contre la Russie. "On a retrouvé l'état d'esprit qui doit nous animer, se satisfaisant Sylvain Ripoll, le sélectionneur. On a mis de l'intensité dans les courses, dans le cadrage du porteur, dans les projections, et tout est plus simple. On a retrouvé aussi de la mobilité et tout ça a impacté notre première période, qui m'a beaucoup plu. En deuxième période, on a perdu la maîtrise avec du déchet technique, moins de mobilité, et on s'est accrochés."

Euro Espoirs : un dernier effort contre l'Islande

"J'aurais aimé qu'on tienne le ballon plus haut et on s'est retrouvés à faire appel à des vertus de solidarité, a néanmoins nuancé de coach de l'équipe de France espoirs. C'est un match assez complet, avec ce bémol de la deuxième période. Je suis très content de la réaction qu'ont eue les joueurs. Dans une formule à trois matches en sept jours, j'avais prévu d'amener de la rotation et je n'avais pas été satisfait du premier match, avec des choses qui ne me convenaient pas." Avec trois points à égalité avec la Russie, la France a vu le Danemark s'envoler vers la première place grâce à son succès sur l'Islande. C'est ce dernier adversaire que les Bleuets devront battre pour s'assurer une place pour la phase finale de cet Euro Espoirs.