PSG Mercato : Le coup de gueule de Mbappé après la Bosnie

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 08:00

L’équipe de France s’est imposée sur le plus petit des scores mercredi en Bosnie. Après la rencontre, Kylian Mbappé a fait part de son ras-le-bol au sujet de sa situation autant en sélection qu’au sujet de son avenir.

Kylian Mbappé « fatigué » des critiques

L’équipe de France a terminé la trêve internationale sur une bonne note. Mercredi, les Bleus se sont imposés (0-1) contre la Bosnie-Herzégovine lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La délivrance est venue d’Antoine Griezmann, auteur de son deuxième but dans ses qualifications. Attendu durant ces éliminatoires, Kylian Mbappé ne s’est pas montré décisif durant cette trêve. Au sortir de la victoire contre la Bosnie, l’attaquant du Paris Saint-Germain a partagé son spleen. Le buteur du PSG se dit usé par les discussions autour de ses prestations et de son avenir. En fin de contrat dans un an, l’international tricolore (41 sélections/16 buts) n’a pas encore rempilé.

Une prolongation en vue avec le PSG ?

« Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi », a confié Kylian Mbappé dans un entretien à RTL et M6. Il en a également profité pour faire le point sur son avenir avec le Paris Saint-Germain, notamment en ce qui concerne une éventuelle prolongation de son contrat. « Si j’avais avancé, je serais déjà venu en parler. Bien sûr que lorsque j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler », a-t-il indiqué. Alors qu’il ne lui restera qu’un an de contrat au PSG, l’ancien monégasque est annoncé au Real Madrid. Comme le rapporte RMC Sport, Zinedine Zidane se serait déjà entretenu avec le crack parisien. Outre le champion d’Espagne, le nom du buteur de 22 ans est également associé à Liverpool. Reste plus qu’à attendre la décision finale de l’attaquant parisien.