PSG Mercato : Prolongation, Leonardo temporise pour Mbappé

Au sortir du succès du Paris Saint-Germain contre Lyon, Leonardo a été interpellé sur la prolongation de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG a préféré botter en touche au sujet de ce dossier brûlant.

Leonardo refuse de se mouiller pour Kylian Mbappé

En l’absence de Neymar Jr, le Paris Saint-Germain s’en est encore remis à Kylian Mbappé. Dimanche, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (2-4) grâce à un doublé de son champion du monde. Avec ses deux réalisations, le natif de Bondy compte désormais 100 buts en Ligue 1, dont 84 avec Paris et 16 avec l’AS Monaco. Suite à la performance du numéro 7 parisien, Leonardo a été invité à se prononcer sur son avenir. Après les prolongations de Di Maria et Bernat, celle du buteur parisien est l’une des plus attendues. Pour le directeur sportif parisien, les circonstances n’étaient pas propices pour évoquer un sujet aussi sensible.

Le mystère persiste à Paris

Au micro de Canal+, Leonardo a indiqué qu’il n’était pas encore opportun d’aborder la question de la prolongation de Kylian Mbappé. « Aujourd’hui, ce n’est pas le jour pour parler de son contrat. Honnêtement, en général, les prolongations, et l’envie des joueurs de rester au Paris Saint-Germain et faire vraiment un cycle important […] Ce n’est pas le jour pour parler spécifiquement du contrat de Kylian. On va arriver à un moment où ça sera plus clair par rapport à son futur », a indiqué le dirigeant parisien. L’Équipe révélait récemment que le PSG était prêt à offrir un pactole au joueur de 22 ans pour le convaincre de rester. Le journal assurait que les émoluments annuels de l’ancien monégasque pourraient grimper jusqu’à 30 millions d’euros en cas de prolongation à Paris. Arrivé au PSG en 2017, il ne lui reste qu’un an de contrat et ses prétendants sont à l’affût pour le recruter dès cet été.













