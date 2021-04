ASSE : Union sacrée avec les supporters pour sauver l’équipe

Publié par ALEXIS le 02 avril 2021 à 03:30

Seizième de Ligue 1, l’ ASSE est menacée de relégation en Ligue 2. Avant d’entamer les 8 dernières journées de Ligue 1, le club ligérien a pris des nouvelles de ses supporters interdits de stade en raison de la pandémie de Coronavirus.

L' ASSE prend des nouvelles de ses supporters

L’ ASSE est orpheline de ses supporters depuis un an maintenant. À l’image des autres clubs professionnels, les Stéphanois ne peuvent pas compter sur le public du Stade Geoffroy-Guichard, car les matchs se jouent strictement à huis clos à cause de l’épidémie de covid-19, depuis l’arrêt brutal du championnat 2019-2020 en mars 2020. Ayant toujours bénéficié de l’indéfectible soutien de leurs fans, les joueurs de l’AS Saint-Étienne ont tenu à rendre la pareille à ces derniers, avant d’aborder le sprint final du championnat. Ainsi, « Claude Puel, Mahdi Camara et Jessy Moulin se sont notamment impliqués dans une opération » initiée par l’ ASSE, dans « le seul but de maintenir le lien si particulier qui unit le club à ceux qui "font" le Chaudron ».

L’opération, dans laquelle est impliqué l’emblématique capitaine Loïc Perrin, connait un engouement selon la direction des Verts. « Depuis ce lundi 29 mars, l’équipe du Service billetterie de l’AS Saint-Étienne est mobilisée pour joindre ses 9500 abonnés 2019-2020. La démarche s'étendra sur plusieurs semaines. En moins de quatre jours, plus de 800 personnes ont déjà été contactées par téléphone », s’est-elle réjouie, dans un communiqué officiel.

Les fans de Sainté confiants et impatients

D’après les informations de Sainté, de nombreux supporters « ont fait part de leur confiance en l’équipe stéphanoise ». Par ailleurs, le club a appris que Loïc Perrin, à qui plusieurs missions ont été confiées récemment, « a évoqué son actualité avec les abonnés qu'il a directement appelés ». Et c’est sans surprise que le défenseur retraité l’été dernier a pu mesurer « toute l’impatience des supporters à l’idée de revenir vibrer au Stade Geoffroy-Guichard ». L’ ASSE (33 points) affronte le Nîmes Olympique (29 points), dimanche (17h05), au Stade des Costières, lors de la 31e journée de Ligue 1. Classés 18es, les Crocos sont également menacés de descente. Ils sont donc des concurrents directs de l’équipe de Claude Puel.