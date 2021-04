RC Lens - OL : présentation, enjeux, compos probables !

Publié par Clément le 02 avril 2021 à 09:30

L'OL conclut cette 31e journée de Ligue 1 où les quatre prétendants au titre seront entrés en scène le même jour. Troisièmes au soir de leur défaite face au PSG (2-4), les Gones n'ont certainement pas lâché les armes et comptent bien rebondir à Lens dès ce samedi, 21 h.

L'OL ne veut pas lâcher Lille et Paris

Les hommes de Rudi Garcia joueront donc en ayant pris connaissance du résultat de Monaco, seulement un point derrière au coup d'envoi de cette 31e journée, puis du score de Paris SG-Lille, le choc entre les deux leaders ex-aequo. Et si les Lyonnais maintiendraient l'ASM à distance en l'emportant, ils reviendraient également à la hauteur du malheureux perdant de PSG-LOSC... ou à un seul petit point des coleaders en cas de match nul au Parc des Princes ! Si un succès de l'OL relancerait donc clairement les Rhodaniens dans cette course au titre plus serrée et plus acharnée que jamais, une désillusion pourrait alors mettre fin à tout espoir dans la capitale des Gaules...

Solide 5e, Lens joue pour l'Europe

Surprenant mais méritant cinquième de Ligue 1, le RC Lens possède trois points d'avance sur l'OM, sixième. Une marge que les Sang et Or ne voudront pas diminuer, et cela passe donc par une bonne performance face à l'Olympique Lyonnais, au risque de voir les Phocéens leur damer le pion. Le lendemain, Marseille recevra la lanterne rouge dijonnaise, c'est dire à quel point la victoire est impérative pour les Artésiens s'ils veulent conserver leur ticket pour la coupe d'Europe !

Les compos probables

RC Lens : Leca (c) - Gradit, Badé, Haïdara - Clauss, Doucouré, Fofana, Sylla - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo.

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Guimarães, Paquetá, Caqueret - Toko Ekambi, Slimani, Memphis (c).