OL - PSG (2-4) : Déception générale à l'Olympique Lyonnais

Publié le 22 mars 2021 à 11:15

L’ OL n’a pas pu résister au PSG et Neymar qui a fait son retour en Ligue 1, dimanche soir. Les Gones se sont lourdement inclinés (4-2) et ont désormais 3 points de retard sur le leader parisien et son dauphin le LOSC, et à la portée de l’AS Monaco à un point. Les Lyonnais n’ont pas caché leur grosse déception, dans leurs réactions d’après-match.

OL : De gros regrets chez les Lyonnais

Le PSG a surclassé l’ OL, dimanche, au Groupama Stadium (4-2). Vainqueur lors du match à l’aller au Parc des Princes (1-0), les Lyonnais ont été corrigés chez eux par une équipe parisienne révoltée après sa défaite contre le FC Nantes. En moins d’une heure de jeu, l’équipe de Rudi Garcia était déjà menée (4-0). Elle a finalement réduit le score par Islam Slimani (4-1, 62e), entré en jeu à la place du capitaine Memphis Depay (56e) et Maxwel Cornet repositionné plus haut (4-2, 81e) en fin de match.

Avant le coup d’envoi du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, les deux équipes avaient le même nombre de points (60) et avaient la possibilité de passer devant Lille OSC, tenu en échec un peu plus tôt par le Nîmes Olympique (1-2) au stade Pierre Mauroy. Au bout du compte, l' OL a fait la mauvaise opération de cette 30e journée, car battu par un concurrent direct dans la course au titre de champions 2021. De quoi laisser des regrets à l’ensemble des joueurs du club rhodanien.

« C’est un résultat décevant, on n’a pas existé pendant 60 minutes. À 4-0, c’est très compliqué de pouvoir revenir […]. Si on avait commencé le match comme on l’a terminé ça se serait passé différemment », a regretté Anthony Lopes.

Le buteur Slimani est également déçu. « On a fait une mauvaise entame de match. On a essayé des choses qui n’ont pas marché », a-t-il expliqué, avant de passer une consigne pour les 8 derniers matchs : « maintenant, il faut penser aux prochains matchs qui comptent. On devait jouer notre jeu et essayer de les mettre en difficulté. On a toujours toutes nos chances. On va essayer de gagner tous nos matchs pour décrocher quelque chose ».

Des excuses aux supporters des Gones

Bruno Guimarães a, lui, présenté les excuses de toute l’équipe de l’ OL à ses fans. « On est déçu. On a laissé beaucoup le ballon à Paris. On savait qu’on jouait une très bonne équipe. Après le premier but, on était nerveux et ça nous a desservis. On est désolé pour les supporters, mais la lutte continue et il nous reste 8 matchs pour réagir », a-t-il déclaré. « C’était un match compliqué ! Le Paris SG a été bon, mais nous, on n’a pas été à la hauteur. On se doit de faire beaucoup mieux pour atteindre nos objectifs. On a pris trop de buts, on va devoir corriger tout cela », a réagi Maxence Caqueret, avant d’évoquer la fin de saison : « on doit se focaliser sur les 8 derniers matchs. On va s’accrocher et ne pas se laisser abattre. Il y a encore des confrontations directes, une belle fin de championnat nous attend et je sais qu’on va se remobiliser ».













Par ALEXIS